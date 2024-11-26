Бизнесмен Алексей Корягин сбил пять пешеходов в Челябинске 25 ноября во время поездки до дачи. Мужчина рассказал журналистам перед избранием меры пресечения, что выпил утром на эмоциях, передает корреспондент URA.RU.
«Ехал на дачу, с утра выпил на эмоциях и поехал. На доли секунды отвлекся, подпрыгнул на бордюре. Мне показалось, что я зацепил столб и просто сбил зеркало. Догнали, попросили опустить окно и сказали, что я сбил человека», — передает слова Корягина корреспондент URA.RU.
Бизнесмен рассказал, что уже был лишен прав 20 лет назад. На автомобиле у него стоит ограничение скорости: не выше 76 километров в час. Однако это не спасло пешеходов от травм. Как заявил Корягин, за день до аварии в доме мужчины произошел семейный конфликт. Утром мужчина, по его словам, выпил бутылку пива. Он считал, что алкоголь спасет его от головной боли.
«Я сожалею, что сел за руль и пострадали люди. И моя семья страдает. Готов помочь, чтобы из-за моей тупости не было последствий. По максимуму нивелировать последствия своего позорного поступка», — заявил журналистам Корягин.
Корягин сбил пешеходов на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина. Он, буквально, влетел в островок безопасности, на котором в тот момент находились люди, в том числе мать с маленьким ребенком. После водитель попытался скрыться, но другие участники движения смогли остановить его и передать сотрудникам полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!