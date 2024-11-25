«Думал, врезался в столб»: челябинец рассказал, как снес на BMW толпу. Видео

МВД: в крови челябинца Корягина, снесшего BMW толпу, было 1,074 промилле

25 ноября 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Врезавшийся в пятерых челябинцев бизнесмен Алексей Корягин стал фигурантом уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета BMW Х6 врезался в толпу на перекрестке в Челябинске Тестер зафиксировал 1,074 промилле в крови водителя, на BMW X6 врезавшего в толпу на перекрестке в Челябинске и пытавшегося скрыться с места ДТП. Видео обследования опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Поступило сообщение о ДТП в Курчатовском районе. Пострадало пять человек, в том числе маленький ребенок. Виновник скрылся с места происшествия. Инспекторы незамедлительно начали мероприятия по поиску и задержанию нарушителя. В течение считанных минут местонахождение водителя было установлено. Помощь полицейским оказали неравнодушные граждане, которые заблокировали автомобиль нарушителя», — рассказала Волк. Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Затем выяснилось, что ранее он уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Корягин задержан, его автомобиль увезли на штрафстоянку. Лихач заявил, что ему показалось, что он врезался в столб и обещал компенсировать весь ущерб пострадавшим. «Лишь бы никто не умер», — заявил он в полиции. Пьяный бизнесмен Алексей Корягин на BMW X6 25 ноября в 14:31 влетел в толпу на пешеходном островке на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске. Пострадало пять человек, в том числе маленький ребенок — мальчик находился в коляске, которую от удала разнесло в дребезги, сообщили очевидцы. Двух женщин увезли в тяжелом состоянии. В числе пострадавших голкипер хоккейного клуба «Челмет» Алексей Щетилин и его жена. В отношении бизнесмена составлены три административных протокола (по статьям 12.8, 12.27 и 12.37 КоАП РФ) и возбуждено уголовное дело сотрудниками СКР по региону. Следователь уже запросил материалы из Госавтоинспекции и назначил ряд экспертиз, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тестер зафиксировал 1,074 промилле в крови водителя, на BMW X6 врезавшего в толпу на перекрестке в Челябинске и пытавшегося скрыться с места ДТП. Видео обследования опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Поступило сообщение о ДТП в Курчатовском районе. Пострадало пять человек, в том числе маленький ребенок. Виновник скрылся с места происшествия. Инспекторы незамедлительно начали мероприятия по поиску и задержанию нарушителя. В течение считанных минут местонахождение водителя было установлено. Помощь полицейским оказали неравнодушные граждане, которые заблокировали автомобиль нарушителя», — рассказала Волк. Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Затем выяснилось, что ранее он уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Корягин задержан, его автомобиль увезли на штрафстоянку. Лихач заявил, что ему показалось, что он врезался в столб и обещал компенсировать весь ущерб пострадавшим. «Лишь бы никто не умер», — заявил он в полиции. Пьяный бизнесмен Алексей Корягин на BMW X6 25 ноября в 14:31 влетел в толпу на пешеходном островке на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных в Челябинске. Пострадало пять человек, в том числе маленький ребенок — мальчик находился в коляске, которую от удала разнесло в дребезги, сообщили очевидцы. Двух женщин увезли в тяжелом состоянии. В числе пострадавших голкипер хоккейного клуба «Челмет» Алексей Щетилин и его жена. В отношении бизнесмена составлены три административных протокола (по статьям 12.8, 12.27 и 12.37 КоАП РФ) и возбуждено уголовное дело сотрудниками СКР по региону. Следователь уже запросил материалы из Госавтоинспекции и назначил ряд экспертиз, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.