Представьте себе мир без искусства — скучный, серый, лишенный красок и эмоций. К счастью, такой мир нам не грозит, ведь на планете живут и творят удивительные люди — художники. Они способны превратить чистый холст в шедевр, наполнить нашу жизнь смыслом и красотой. Неудивительно, что у этих талантливых людей есть свой праздник — Международный день художника, который отмечается ежегодно 8 декабря. Подробнее об истории праздника, традициях и лучших российских художниках — в материале URA.RU.
История праздника
Идея учредить День художника принадлежит Международной ассоциации «Искусство народов мира». Эта организация была создана в 1988 году известным меценатом и коллекционером Николаем Корниловым, который всю жизнь посвятил поддержке и продвижению искусства. Именно по его инициативе в 2007 году и появился этот замечательный праздник.
Поначалу День художника отмечался довольно скромно, в узком кругу профессионалов. Но со временем он стал набирать популярность, привлекая внимание все большего числа людей. Сегодня это масштабное культурное событие, которое с нетерпением ждут не только сами виновники торжества, но и многочисленные любители и ценители прекрасного.
Традиции празднования
В День художника принято устраивать всевозможные творческие мероприятия — выставки, мастер-классы, лекции, пленэры. Многие музеи и галереи в этот день работают бесплатно или со скидками, давая возможность каждому прикоснуться к удивительному миру искусства.
Особой популярностью пользуются уличные перформансы и инсталляции, которые позволяют художникам напрямую взаимодействовать со зрителями, вовлекать их в творческий процесс. Нередко можно увидеть, как прямо на глазах у публики рождаются новые произведения искусства — картины, скульптуры, граффити.
Для самих виновников торжества этот день — прекрасный повод встретиться с коллегами, обменяться опытом и идеями, завести новые знакомства. Многие художники в этот день дарят свои работы друзьям и близким, устраивают благотворительные акции, помогая тем, кто нуждается в поддержке и внимании.
Топ-5 выдающихся российских художников
Говоря о Дне художника, нельзя не вспомнить о выдающихся мастерах, чьи имена навсегда вписаны в историю мирового искусства. Россия подарила миру немало гениальных живописцев, и вот лишь некоторые из них.
Иван Шишкин — непревзойденный мастер пейзажа, автор знаменитых «Утра в сосновом лесу», «Дубовой рощи», «Корабельной рощи» и других шедевров.
Илья Репин — виртуозный портретист и мастер исторической живописи, создатель таких полотен, как «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».
Казимир Малевич — революционер в искусстве, основоположник супрематизма, автор легендарного «Черного квадрата» и других авангардных работ.
Василий Кандинский — один из основоположников абстракционизма, художник и теоретик искусства, чьи идеи оказали огромное влияние на развитие живописи XX века.
Марк Шагал — гениальный авангардист, чьи красочные и поэтичные полотна наполнены любовью к жизни, родной Витебщине и еврейской культуре.
Каждый из этих художников внес неоценимый вклад в сокровищницу мирового искусства, став гордостью и достоянием нашей страны. Их творчество — неисчерпаемый источник вдохновения для новых поколений живописцев, которые продолжают и развивают заложенные великими предшественниками традиции.
День художника в России и мире
Нужно отметить, что, помимо Международного дня художника 8 декабря, в некоторых странах и регионах существуют свои даты для чествования мастеров кисти. Например:
- В Курской области России День художника приходится на 9 августа. По мнению местных властей и деятелей культуры, такой праздник помогает привлечь внимание к богатому художественному наследию региона и поддержать современных авторов.
- В США национальный День художника отмечается 25 октября. Поскольку в этот день родился выдающийся художник XX века Пабло Пикассо, некоторые творческие объединения предлагают сделать эту дату международным праздником всех живописцев.
- Во Франции, на родине импрессионизма и многих других течений в искусстве, Дня художника в календаре нет. Зато здесь регулярно проводятся всевозможные выставки, салоны, биеннале и другие арт-события, которые привлекают ценителей прекрасного со всего мира.
Польза искусства для здоровья
Доказано, что занятия творчеством благотворно влияют не только на душевное, но и на физическое состояние человека. Когда мы рисуем, лепим или занимаемся другими видами искусства, в нашем организме вырабатываются эндорфины — «гормоны счастья», которые помогают справиться со стрессом, улучшают настроение и самочувствие.
Кроме того, творческая деятельность развивает мелкую моторику, тренирует память и внимание, стимулирует работу мозга. Неслучайно арт-терапия так широко используется в медицине и психологии для лечения и реабилитации пациентов с различными заболеваниями.
Даже простое созерцание произведений искусства может оказывать мощный терапевтический эффект. Глядя на прекрасные картины и скульптуры, мы испытываем эстетическое удовольствие, забываем о проблемах и заботах, наполняемся позитивной энергией. Неудивительно, что многие люди специально ходят в музеи и на выставки, чтобы «подзарядиться» и вдохновиться.
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