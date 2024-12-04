Владельцам авто будут звонить перед тем, как заберут машину

В России предложили уведомлять владельцев авто перед эвакуацией
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Политик предложил уведомлять россиян перед принудительной эвакуацией автомобиля Фото:

Перед эвакуацией автомобиля на штрафную стоянку владельцев авто будут осведомлять об этом, если машина не создает критической ситуации на дороге. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Предложим поправки в закон „О безопасности дорожного движения“, а также в КоАП РФ, чтобы предусмотреть обязанность лица, которое принимает решение о принудительной эвакуации, совершать звонок владельцу автомобиля», — рассказал Нилов, его слова передает ТАСС. Нилов также отметил, что письма с предложением уже отправлены в необходимые ведомства.

Ранее экспертный совет при комитете Госдумы предлагал обязать уведомлять владельца машины о предстоящем ее задержании. В предложениях говорилось, что необходимо будет сделать до трех звонков по номеру телефона за десять минут до задержания автомобиля.

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Перед эвакуацией автомобиля на штрафную стоянку владельцев авто будут осведомлять об этом, если машина не создает критической ситуации на дороге. Об этом сообщил глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Предложим поправки в закон „О безопасности дорожного движения“, а также в КоАП РФ, чтобы предусмотреть обязанность лица, которое принимает решение о принудительной эвакуации, совершать звонок владельцу автомобиля», — рассказал Нилов, его слова передает ТАСС. Нилов также отметил, что письма с предложением уже отправлены в необходимые ведомства. Ранее экспертный совет при комитете Госдумы предлагал обязать уведомлять владельца машины о предстоящем ее задержании. В предложениях говорилось, что необходимо будет сделать до трех звонков по номеру телефона за десять минут до задержания автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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