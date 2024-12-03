Тюменские власти поставили точку в вопросе запуска электробусов

Опыт прошлых лет показал низкую эффективность электробусов
В Тюмени не будут запускать электробусы, так как запуск этого транспорта нецелесообразен. Об этом сообщили в городской администрации.
«Городской общественный транспорт Тюмени представлен автобусами, работающими на топливе. Закупка электробусов нецелесообразна, так как опыт предыдущих лет показал низкую эффективность данного вида транспортного средства общего пользования в нашем городе», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что на улицах Тюмени появится 225 новых автобусов. За счет нового общественного транспорта пополнится автопарк маршрутов №№ 55, 2, 25, 30, 81.
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