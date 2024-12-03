03 декабря 2024

Тюменские власти поставили точку в вопросе запуска электробусов

В Тюмени отказались от запуска электробусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Опыт прошлых лет показал низкую эффективность электробусов
Опыт прошлых лет показал низкую эффективность электробусов Фото:

В Тюмени не будут запускать электробусы, так как запуск этого транспорта нецелесообразен. Об этом сообщили в городской администрации.

«Городской общественный транспорт Тюмени представлен автобусами, работающими на топливе. Закупка электробусов нецелесообразна, так как опыт предыдущих лет показал низкую эффективность данного вида транспортного средства общего пользования в нашем городе», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что на улицах Тюмени появится 225 новых автобусов. За счет нового общественного транспорта пополнится автопарк маршрутов №№ 55, 2, 25, 30, 81.

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В Тюмени не будут запускать электробусы, так как запуск этого транспорта нецелесообразен. Об этом сообщили в городской администрации. «Городской общественный транспорт Тюмени представлен автобусами, работающими на топливе. Закупка электробусов нецелесообразна, так как опыт предыдущих лет показал низкую эффективность данного вида транспортного средства общего пользования в нашем городе», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что на улицах Тюмени появится 225 новых автобусов. За счет нового общественного транспорта пополнится автопарк маршрутов №№ 55, 2, 25, 30, 81.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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