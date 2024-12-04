Атрибуты квадроберов и игрушки: Дед Мороз рассказал, какие подарки просят у него россияне

Дети чаще всего просят у Деда Мороза телефоны и игрушки
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Закладка капсулы времени в Историческом сквере. Екатеринбург, дед мороз
Дед Мороз рассказал о самых желанных подарках на Новый год Фото:

Телефон, игрушки, украшения, домашних питомцев и маски животных — такие подарки дети просят на Новый год чаще, чем остальные вещи. Об этом рассказал всероссийский Дед Мороз.

«В разных уголках страны пожелания ребят схожи: чаще всего просят у Дедушки Мороза гаджеты, конструкторы, игрушки на пульте управления и коллекционные фигурки из мультфильмов. Девочки заказывают косметику и украшения. Самые необычные запросы — маски животных. И все чаще просят в подарок домашних питомцев», — поделился Дед Мороз в разговоре с Life.ru.

Волшебник также отметил, что взрослые тоже присылают ему письма. Одни из самых частых просьб — помощь в заведении семьи и устройстве личной жизни, а также в сохранении здоровья. Все больше люди всех возрастов просят у Деда Мороза главного чуда — мира во всем мире.

В конце Дед Мороз напомнил, что Новый год — пора волшебных свершений и новых открытий. «Волшебство — это не просто выдумка, оно окружает нас повсюду. Нужно только уметь его видеть и верить в него», — напомнил Дед Мороз.

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Телефон, игрушки, украшения, домашних питомцев и маски животных — такие подарки дети просят на Новый год чаще, чем остальные вещи. Об этом рассказал всероссийский Дед Мороз. «В разных уголках страны пожелания ребят схожи: чаще всего просят у Дедушки Мороза гаджеты, конструкторы, игрушки на пульте управления и коллекционные фигурки из мультфильмов. Девочки заказывают косметику и украшения. Самые необычные запросы — маски животных. И все чаще просят в подарок домашних питомцев», — поделился Дед Мороз в разговоре с Life.ru. Волшебник также отметил, что взрослые тоже присылают ему письма. Одни из самых частых просьб — помощь в заведении семьи и устройстве личной жизни, а также в сохранении здоровья. Все больше люди всех возрастов просят у Деда Мороза главного чуда — мира во всем мире. В конце Дед Мороз напомнил, что Новый год — пора волшебных свершений и новых открытий. «Волшебство — это не просто выдумка, оно окружает нас повсюду. Нужно только уметь его видеть и верить в него», — напомнил Дед Мороз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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