Атрибуты квадроберов и игрушки: Дед Мороз рассказал, какие подарки просят у него россияне

Телефон, игрушки, украшения, домашних питомцев и маски животных — такие подарки дети просят на Новый год чаще, чем остальные вещи. Об этом рассказал всероссийский Дед Мороз.
«В разных уголках страны пожелания ребят схожи: чаще всего просят у Дедушки Мороза гаджеты, конструкторы, игрушки на пульте управления и коллекционные фигурки из мультфильмов. Девочки заказывают косметику и украшения. Самые необычные запросы — маски животных. И все чаще просят в подарок домашних питомцев», — поделился Дед Мороз в разговоре с
Волшебник также отметил, что взрослые тоже присылают ему письма. Одни из самых частых просьб — помощь в заведении семьи и устройстве личной жизни, а также в сохранении здоровья. Все больше люди всех возрастов просят у Деда Мороза главного чуда — мира во всем мире.
В конце Дед Мороз напомнил, что Новый год — пора волшебных свершений и новых открытий. «Волшебство — это не просто выдумка, оно окружает нас повсюду. Нужно только уметь его видеть и верить в него», — напомнил Дед Мороз.
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