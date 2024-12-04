Атрибуты квадроберов и игрушки: Дед Мороз рассказал, какие подарки просят у него россияне

Дети чаще всего просят у Деда Мороза телефоны и игрушки

04 декабря 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Дед Мороз рассказал о самых желанных подарках на Новый год Фото: Илья Московец © URA.RU Телефон, игрушки, украшения, домашних питомцев и маски животных — такие подарки дети просят на Новый год чаще, чем остальные вещи. Об этом рассказал всероссийский Дед Мороз. «В разных уголках страны пожелания ребят схожи: чаще всего просят у Дедушки Мороза гаджеты, конструкторы, игрушки на пульте управления и коллекционные фигурки из мультфильмов. Девочки заказывают косметику и украшения. Самые необычные запросы — маски животных. И все чаще просят в подарок домашних питомцев», — поделился Дед Мороз в разговоре с Life.ru . Волшебник также отметил, что взрослые тоже присылают ему письма. Одни из самых частых просьб — помощь в заведении семьи и устройстве личной жизни, а также в сохранении здоровья. Все больше люди всех возрастов просят у Деда Мороза главного чуда — мира во всем мире. В конце Дед Мороз напомнил, что Новый год — пора волшебных свершений и новых открытий. «Волшебство — это не просто выдумка, оно окружает нас повсюду. Нужно только уметь его видеть и верить в него», — напомнил Дед Мороз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телефон, игрушки, украшения, домашних питомцев и маски животных — такие подарки дети просят на Новый год чаще, чем остальные вещи. Об этом рассказал всероссийский Дед Мороз. «В разных уголках страны пожелания ребят схожи: чаще всего просят у Дедушки Мороза гаджеты, конструкторы, игрушки на пульте управления и коллекционные фигурки из мультфильмов. Девочки заказывают косметику и украшения. Самые необычные запросы — маски животных. И все чаще просят в подарок домашних питомцев», — поделился Дед Мороз в разговоре с Life.ru. Волшебник также отметил, что взрослые тоже присылают ему письма. Одни из самых частых просьб — помощь в заведении семьи и устройстве личной жизни, а также в сохранении здоровья. Все больше люди всех возрастов просят у Деда Мороза главного чуда — мира во всем мире. В конце Дед Мороз напомнил, что Новый год — пора волшебных свершений и новых открытий. «Волшебство — это не просто выдумка, оно окружает нас повсюду. Нужно только уметь его видеть и верить в него», — напомнил Дед Мороз.