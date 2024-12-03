В момент аварии в автобусе находились пассажиры
Пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом на трассе Горнозаводск — Пермь. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«ДТП с автобусом, следовавшим из Горнозаводска в Пермь. Обошлось без жертв», — написал автор поста.
У автобуса выбило стекла. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу краевой ГАИ.
В момент аварии в автобусе были пассажиры
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