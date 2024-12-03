03 декабря 2024

На пермской трассе столкнулись автобус и КАМАЗ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В момент аварии в автобусе находились пассажиры
В момент аварии в автобусе находились пассажиры Фото:

Пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом на трассе Горнозаводск — Пермь. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«ДТП с автобусом, следовавшим из Горнозаводска в Пермь. Обошлось без жертв», — написал автор поста.

У автобуса выбило стекла. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу краевой ГАИ.

В момент аварии в автобусе были пассажиры
В момент аварии в автобусе были пассажиры
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом на трассе Горнозаводск — Пермь. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «ДТП с автобусом, следовавшим из Горнозаводска в Пермь. Обошлось без жертв», — написал автор поста. У автобуса выбило стекла. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу краевой ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...