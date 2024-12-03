Часть штукатурки обрушилась на ребенка в частном доме по улице Ермака в Коркино Челябинской области. Мальчик направлен на дополнительное обследование в областную больницу, сообщила 4 декабря пресс-служба администрации Коркинского округа.
«4 декабря в 8:55 на линию единой дежурно-диспетчерской службы Коркинского округа поступила информация от гражданина, проживающего по улице Ермака, 66 (частный дом — прим. URA.RU) в Коркино об обрушении потолка в доме, где находился ребенок… Ребенок, который, по словам отца, попал под обрушение, направлен для дополнительного обследования в областную больницу», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
На место ЧП оперативно выехали экстренные службы и комиссия для оценки ситуации. Зафиксировано обрушение штукатурки площадью 0,2 квадратного метра. Всех находившихся дома в момент ЧП осмотрели медики. «Все в удовлетворительном физическом состоянии», — добавили в пресс-службе.
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