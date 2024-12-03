03 декабря 2024

Потолок упал на ребенка в доме в Коркино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка врио губернатора Алексея Текслера в Коркино и Полетаево. Челябинская область, коркино
ЧП произошло в Коркино утром 4 декабря Фото:

Часть штукатурки обрушилась на ребенка в частном доме по улице Ермака в Коркино Челябинской области. Мальчик направлен на дополнительное обследование в областную больницу, сообщила 4 декабря пресс-служба администрации Коркинского округа.

«4 декабря в 8:55 на линию единой дежурно-диспетчерской службы Коркинского округа поступила информация от гражданина, проживающего по улице Ермака, 66 (частный дом — прим. URA.RU) в Коркино об обрушении потолка в доме, где находился ребенок… Ребенок, который, по словам отца, попал под обрушение, направлен для дополнительного обследования в областную больницу», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

На место ЧП оперативно выехали экстренные службы и комиссия для оценки ситуации. Зафиксировано обрушение штукатурки площадью 0,2 квадратного метра. Всех находившихся дома в момент ЧП осмотрели медики. «Все в удовлетворительном физическом состоянии», — добавили в пресс-службе.

Потолок обрушился на ребенка, говорит его отец
Потолок обрушился на ребенка, говорит его отец

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Часть штукатурки обрушилась на ребенка в частном доме по улице Ермака в Коркино Челябинской области. Мальчик направлен на дополнительное обследование в областную больницу, сообщила 4 декабря пресс-служба администрации Коркинского округа. «4 декабря в 8:55 на линию единой дежурно-диспетчерской службы Коркинского округа поступила информация от гражданина, проживающего по улице Ермака, 66 (частный дом — прим. URA.RU) в Коркино об обрушении потолка в доме, где находился ребенок… Ребенок, который, по словам отца, попал под обрушение, направлен для дополнительного обследования в областную больницу», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. На место ЧП оперативно выехали экстренные службы и комиссия для оценки ситуации. Зафиксировано обрушение штукатурки площадью 0,2 квадратного метра. Всех находившихся дома в момент ЧП осмотрели медики. «Все в удовлетворительном физическом состоянии», — добавили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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