Сургутянка со скандалом вернула деньги, отказавшись от участия в конкурсе красоты

Жительнице Сургута (ХМАО) пришлось просить «влиятельных друзей» помочь вернуть предоплату за участие в конкурсе красоты «Ты уникальная». Девушка утверждает, что организатор конкурса не предоставил ей отчетных документов после сделки.
«Конкурс красоты „Ты уникальная“. По воле случая попала в лапы организаторов. Конкурс стоит 35 000 рублей, предоплата — 10 000 рублей. Оплатила, договор не дали, ни подписей, ни чеков, просто перевод на карту. Пришла на первую встречу с организаторами: не понравилось. Похоже на секту. Попросила вернуть деньги у организатора (Карина): игнор. Попросила помочь друзей: агрессия, смена своих показаний и перенос дат возврата», — рассказала сургутянка в паблике «ЧП Сургут — ХМАО-Югра» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU связался с директором конкурса в Сургуте Кариной Малаховой. В беседе с агентством она заявила, что договоры участницам выдают после полной оплаты конкурса, а предоплату сургутянке все-таки вернули. «Договор с ней заключила не я, а мой менеджер (она уже у нас не работает). После полной оплаты всем девушкам выдают договоры и чеки. Та девушка с самого начала колебалась: то хочу участвовать, то не хочу. В конкурсе также участвует и ее мама. Хоть по договору предоплата и не возвращается, я пошла ей на уступки. Не отказывала в возврате, просила немного подождать. Но потом мне начали звонить от нее какие-то мужчины, угрожать», — объяснила собеседница агентства. Малахова также предоставила URA.RU чек, подтверждающий возврат предоплаты.
URA.RU также попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу конкурса «Ты уникальная». Ответ ожидается.
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