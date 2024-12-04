Онкобольным россиянам продали лекарство, которое их чуть не убило

В Башкирии сотням онкобольных россиян продали лекарство от рака на несколько миллионов рублей, которое только усугубило заболевание. Пострадали более 50 человек.
«Сотрудники ООО ТД „Живая Земля“… находили больных раком и рассказывали о том, что они якобы разработали новейший препарат от онкозаболеваний под названием „Пептид Т-1“. Но с одним нюансом — он не прошел клинические испытания», — сообщает Life.ru. По данным издания, еще в мае текущего года компания собрала таким образом группу больных, которые согласились участвовать в испытаниях лекарства.
Желающих было более 50 человек из разных областей страны. Одна доза препарата стоит 10 тысяч рублей. Сотрудники компании заявляли, что некоторым в месяц потребуется три-четыре ампулы. Спустя время пациенты начали замечать ухудшение здоровья, а после обследования у врачей выяснилось, что опухоли стали только больше.
По данным источника, владелец «Живой Земли» Руслан Максютов и еще пять сотрудников компании за год заработали более 99 миллионов рублей. Комментарии давать журналистам они отказались.
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В Башкирии сотням онкобольных россиян продали лекарство от рака на несколько миллионов рублей, которое только усугубило заболевание. Пострадали более 50 человек. «Сотрудники ООО ТД „Живая Земля“… находили больных раком и рассказывали о том, что они якобы разработали новейший препарат от онкозаболеваний под названием „Пептид Т-1“. Но с одним нюансом — он не прошел клинические испытания», — сообщает Life.ru. По данным издания, еще в мае текущего года компания собрала таким образом группу больных, которые согласились участвовать в испытаниях лекарства. Желающих было более 50 человек из разных областей страны. Одна доза препарата стоит 10 тысяч рублей. Сотрудники компании заявляли, что некоторым в месяц потребуется три-четыре ампулы. Спустя время пациенты начали замечать ухудшение здоровья, а после обследования у врачей выяснилось, что опухоли стали только больше. По данным источника, владелец «Живой Земли» Руслан Максютов и еще пять сотрудников компании за год заработали более 99 миллионов рублей. Комментарии давать журналистам они отказались.