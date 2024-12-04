Председатель ЦБ сравнила инфляцию с пульсом

Набиуллина: инфляция похожа на высокий пульс у бегущего человека
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Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом человека во время бега
Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом человека во время бега Фото:

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом. По ее словам, бежать на длинную дистанцию с высоким пульсом тяжело.

«Это [инфляция], знаете, как высокий пульс у человека при беге на длинную инстанцию. В короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Или, как мы иногда говорим, инфляция — это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней», — сказала Эльвира Набиуллина. Ее выступление транслируется на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что сейчас правительство работает над тем, чтобы экономический рост был устойчивым и базировался на росте потенциала экономики.

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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом. По ее словам, бежать на длинную дистанцию с высоким пульсом тяжело. «Это [инфляция], знаете, как высокий пульс у человека при беге на длинную инстанцию. В короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Или, как мы иногда говорим, инфляция — это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней», — сказала Эльвира Набиуллина. Ее выступление транслируется на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что сейчас правительство работает над тем, чтобы экономический рост был устойчивым и базировался на росте потенциала экономики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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