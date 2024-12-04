Председатель ЦБ сравнила инфляцию с пульсом

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом. По ее словам, бежать на длинную дистанцию с высоким пульсом тяжело.
«Это [инфляция], знаете, как высокий пульс у человека при беге на длинную инстанцию. В короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Или, как мы иногда говорим, инфляция — это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней», — сказала Эльвира Набиуллина. Ее выступление транслируется на телеканале «Россия 24». Кроме того, глава ЦБ подчеркнула, что сейчас правительство работает над тем, чтобы экономический рост был устойчивым и базировался на росте потенциала экономики.
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