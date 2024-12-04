Природа Погода Синоптик предупредила о температурных качелях В Москве в течение всего декабря сохранятся погодные качели 04 декабря 2024 в 14:41 Размер текста - 17 + В декабре москвичей ожидают погодные качели Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве 5 декабря столбик термометра опустится до семи градусов ниже нуля, а в выходные дни уже вернется тепло. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Атмосферное давление повысится и окажется на 17-18 единиц выше нормы. Облака поредеют, и жители столичного региона смогут увидеть синее небо и солнце. Температура понизится: ночью в городе будет от минус 5 до минус 7 градусов, по области до -9, днем мороз около -5 градусов», — написала Татьяна Позднякова в своем telegram-канале. По ее словам, такая погода продержится двое суток. Уже в выходные дни фронт очередного циклона закроет солнце. Выпадет снег, местами сильный. В воскресенье температура воздуха вновь повысится — до нуля градусов. Вероятно, что погодные качели в столице сохранятся в течение всего декабря, добавила синоптик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Москве 5 декабря столбик термометра опустится до семи градусов ниже нуля, а в выходные дни уже вернется тепло. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Атмосферное давление повысится и окажется на 17-18 единиц выше нормы. Облака поредеют, и жители столичного региона смогут увидеть синее небо и солнце. Температура понизится: ночью в городе будет от минус 5 до минус 7 градусов, по области до -9, днем мороз около -5 градусов», — написала Татьяна Позднякова в своем telegram-канале. По ее словам, такая погода продержится двое суток. Уже в выходные дни фронт очередного циклона закроет солнце. Выпадет снег, местами сильный. В воскресенье температура воздуха вновь повысится — до нуля градусов. Вероятно, что погодные качели в столице сохранятся в течение всего декабря, добавила синоптик. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям