Синоптик предупредила о температурных качелях

В Москве 5 декабря столбик термометра опустится до семи градусов ниже нуля, а в выходные дни уже вернется тепло. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Атмосферное давление повысится и окажется на 17-18 единиц выше нормы. Облака поредеют, и жители столичного региона смогут увидеть синее небо и солнце. Температура понизится: ночью в городе будет от минус 5 до минус 7 градусов, по области до -9, днем мороз около -5 градусов», — написала Татьяна Позднякова в своем telegram-канале. По ее словам, такая погода продержится двое суток.
Уже в выходные дни фронт очередного циклона закроет солнце. Выпадет снег, местами сильный. В воскресенье температура воздуха вновь повысится — до нуля градусов. Вероятно, что погодные качели в столице сохранятся в течение всего декабря, добавила синоптик.
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