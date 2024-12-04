Синоптик предупредила о температурных качелях

В Москве в течение всего декабря сохранятся погодные качели
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Фрунзенская набережная. Москва, зима, крымский мост, храм христа спасителя, министерство обороны рф, москва-река
В декабре москвичей ожидают погодные качели Фото:

В Москве 5 декабря столбик термометра опустится до семи градусов ниже нуля, а в выходные дни уже вернется тепло. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление повысится и окажется на 17-18 единиц выше нормы. Облака поредеют, и жители столичного региона смогут увидеть синее небо и солнце. Температура понизится: ночью в городе будет от минус 5 до минус 7 градусов, по области до -9, днем мороз около -5 градусов», — написала Татьяна Позднякова в своем telegram-канале. По ее словам, такая погода продержится двое суток.

Уже в выходные дни фронт очередного циклона закроет солнце. Выпадет снег, местами сильный. В воскресенье температура воздуха вновь повысится — до нуля градусов. Вероятно, что погодные качели в столице сохранятся в течение всего декабря, добавила синоптик.

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В Москве 5 декабря столбик термометра опустится до семи градусов ниже нуля, а в выходные дни уже вернется тепло. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Атмосферное давление повысится и окажется на 17-18 единиц выше нормы. Облака поредеют, и жители столичного региона смогут увидеть синее небо и солнце. Температура понизится: ночью в городе будет от минус 5 до минус 7 градусов, по области до -9, днем мороз около -5 градусов», — написала Татьяна Позднякова в своем telegram-канале. По ее словам, такая погода продержится двое суток. Уже в выходные дни фронт очередного циклона закроет солнце. Выпадет снег, местами сильный. В воскресенье температура воздуха вновь повысится — до нуля градусов. Вероятно, что погодные качели в столице сохранятся в течение всего декабря, добавила синоптик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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