Зюганов: ЕГЭ нанес травму, которая будет заживать еще 20 лет

Введение ЕГЭ создало серьезные проблемы для России, которые будут заживать еще 20 лет. Такое заявление корреспонденту URA.RU сделал глава КПРФ Геннадий Зюганов.
«Нам втащили Болонскую систему, ЕГЭ. Это худшее, что можно было придумать. Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвете образование, вы взорвете целое поколение. Контузия и травма на 20 лет минимум», — заявил Зюганов.
Он подчеркнул, что низкое качество образования мешает стране стать великой державой. По словам Зюганова, проблемы с образованием оказывают длительное негативное воздействие на новое поколение.
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