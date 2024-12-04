Четверых баталхаджинцев* задержали по делу о теракте в «Крокусе»

Четверо баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ) были задержаны сотрудниками силовых структур по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным следствия, они помогали скрываться одному из преступников, участвовавшем в снабжении оружием.
«Правоохранительные органы задержали четверых участников баталхаджинской террористической организации», — передают «Известия». Среди задержанных оказались Хусен Кулаев, Махмуд Картоев, Мансур Точиев и Магомед Санталиев. Они подозреваются в помощи Батыру Кулаеву, который включен в список террористов и экстремистов и является одним из ключевых фигур в преступной группе. Его группа снабжала оружием граждан Таджикистана, осуществивших нападение на концертный зал.
В ходе обысков у подозреваемых было обнаружено не только оружие и боеприпасы, но и переписка с лидерами террористической организации. Из переписки стало известно, что руководство организации активно участвовало в переправке за границу лиц, причастных к теракту в «Крокус Сити Холл». Им предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности и укрывательстве преступников.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В этот день четверо террористов ворвались в концертный зал и начали массовый расстрел, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек. За полгода после теракта арестованы 12 человек. Расследование продолжается.
В начале ноября спецслужбы Ингушетии раскрыли, что именно баталхаджинцы поставляли оружие и боеприпасы для теракта. В ходе операции были задержаны два члена группировки, трое объявлены в розыск, а еще один погиб при попытке задержания.
*Баталхаджинцы — движение признано террористическим и запрещено в РФ
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.