Поставщиками оружия и боеприпасов для теракта в «Крокусе» стали баталхаджинцы*

Спецслужбы Ингушетии раскрыли деятельность преступной группы, которая снабдила оружием исполнителей теракта в «Крокусе». Участники этой группы принадлежали к организации «баталхаджинцев» (движение признано террористическим и запрещено в РФ). В ходе операции были задержаны два члена группировки, трое объявлены в розыск, а еще один погиб при попытке задержания.
«Деятельность преступной группы, снабдившей оружием и боеприпасами исполнителей теракта в „Крокусе“, раскрыли спецслужбы Ингушетии. Все они являются членами организации „баталхаджинцев*“, — передают „Известия“.
Исполнители теракта приобрели необходимое оружие и боеприпасы в селе Сурхахи, где компактно проживают члены организации «баталхаджинцев». После чего они доставили вооружение в Москву.
Помимо задержанных правоохранительные органы также проверяют на причастность к теракту двух участников группировки, которые скрываются за рубежом — на Украине и в Турции. Эти лица уже были известны полиции из-за предыдущей причастности к контрабанде оружия.
Ранее следствие в рамках расследования дела возбудило уголовное дело против четырех уроженцев Ингушетии: Хусейна Медова, Джабраила Аушева, Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева. Их обвиняют в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Согласно следствию, обвиняемые связаны с организаторами атаки. За несколько недель до расстрела исполнители преступления из Таджикистана установили контакт с пособниками в Ингушетии. Кроме того, 32-летний Хусейн Медов систематически занимался незаконным оборотом оружия и по просьбе таджикских соучастников обеспечил доставку охолощенных автоматов Калашникова, которые затем переделали в боевые.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В этот день четверо террористов ворвались в концертный зал и начали массовый расстрел, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек. За полгода после теракта арестованы 12 человек, а расследование продолжается.
*Баталхаджинцы — движение признано террористическим и запрещено в РФ
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