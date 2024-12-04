В Челябинске в подвале жилого дома нашли скелет человека

Останки нашли при обследовании подвала
В Челябинске во время обследования подвала дома №32 по улице Агалакова нашли скелетированные останки человека. Находка отправлена на экспертизу, рассказал URA.RU источник.
«Человеческие останки обнаружили во время обследования подвального помещения. Предварительно, криминала в смерти нет», — рассказал URA.RU источник.
Теперь эксперты должны будут установить личность и обстоятельства смерти человека. Останки отправлены в лабораторию для экспертизы.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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