В Челябинске в подвале жилого дома нашли скелет человека

04 декабря 2024 в 15:49 Размер текста - 17 +

Останки нашли при обследовании подвала Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске во время обследования подвала дома №32 по улице Агалакова нашли скелетированные останки человека. Находка отправлена на экспертизу, рассказал URA.RU источник. «Человеческие останки обнаружили во время обследования подвального помещения. Предварительно, криминала в смерти нет», — рассказал URA.RU источник. Теперь эксперты должны будут установить личность и обстоятельства смерти человека. Останки отправлены в лабораторию для экспертизы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске во время обследования подвала дома №32 по улице Агалакова нашли скелетированные останки человека. Находка отправлена на экспертизу, рассказал URA.RU источник. «Человеческие останки обнаружили во время обследования подвального помещения. Предварительно, криминала в смерти нет», — рассказал URA.RU источник. Теперь эксперты должны будут установить личность и обстоятельства смерти человека. Останки отправлены в лабораторию для экспертизы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.