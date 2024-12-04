В Челябинске в подвале жилого дома нашли скелет человека

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Дом № 81 на улице Сибирской. Нижний Тагил , подвал, разрушение, сибирская 81
Останки нашли при обследовании подвала Фото:

В Челябинске во время обследования подвала дома №32 по улице Агалакова нашли скелетированные останки человека. Находка отправлена на экспертизу, рассказал URA.RU источник.

«Человеческие останки обнаружили во время обследования подвального помещения. Предварительно, криминала в смерти нет», — рассказал URA.RU источник.

Теперь эксперты должны будут установить личность и обстоятельства смерти человека. Останки отправлены в лабораторию для экспертизы.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске во время обследования подвала дома №32 по улице Агалакова нашли скелетированные останки человека. Находка отправлена на экспертизу, рассказал URA.RU источник. «Человеческие останки обнаружили во время обследования подвального помещения. Предварительно, криминала в смерти нет», — рассказал URA.RU источник. Теперь эксперты должны будут установить личность и обстоятельства смерти человека. Останки отправлены в лабораторию для экспертизы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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