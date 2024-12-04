В Копейске рецидивист убил приятеля и украл инвалидную коляску

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Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Подозреваемый в преступлениях задержан Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, заключен под стражу рецидивист, который убил знакомого и украл из подъезда инвалидную коляску. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«Следователем Копейска регионального СК продолжается расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. „в“ ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). В настоящее время судом обвиняемому избрана меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что 1 ноября 2024 года в канаве возле улицы Егорова в Копейске найдено тело мужчины с гнилостными изменениями. Тело было связано проводом и обернуто в полиэтиленовые пакеты и рекламный баннер. Выяснилось, что преступление было совершено еще весной 2023 года в квартире одного из домов по улице Луганская Копейска. Знакомые распивали алкоголь и поссорились, после чего рецидивист нанес смертельные травмы 51-летнему мужчине. Для того, чтобы скрыть преступление, копейчанин запаковал труп и перетащил в безлюдное место.

За несколько месяцев ло этого, в январе 2022 года, он же украл из подъезда другого дома инвалидную коляску стоимостью 30 тысяч рублей. Расследование преступлений продолжается.

Обновлено в 18:10

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, рецидивистом оказался мужчина 1973 года рождения. В момент установления личности он отбывал срок в исправительной колонии за побои. Он признал свою вину и рассказал, что какое-то время держал труп на балконе, а затем увез до канавы на садовой тачке. На балконе и на свитере задержанного найдены следы крови.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, заключен под стражу рецидивист, который убил знакомого и украл из подъезда инвалидную коляску. Об этом сообщили в СУ СКР по региону. «Следователем Копейска регионального СК продолжается расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. „в“ ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). В настоящее время судом обвиняемому избрана меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе ведомства. Следствие установило, что 1 ноября 2024 года в канаве возле улицы Егорова в Копейске найдено тело мужчины с гнилостными изменениями. Тело было связано проводом и обернуто в полиэтиленовые пакеты и рекламный баннер. Выяснилось, что преступление было совершено еще весной 2023 года в квартире одного из домов по улице Луганская Копейска. Знакомые распивали алкоголь и поссорились, после чего рецидивист нанес смертельные травмы 51-летнему мужчине. Для того, чтобы скрыть преступление, копейчанин запаковал труп и перетащил в безлюдное место. За несколько месяцев ло этого, в январе 2022 года, он же украл из подъезда другого дома инвалидную коляску стоимостью 30 тысяч рублей. Расследование преступлений продолжается. Обновлено в 18:10 Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, рецидивистом оказался мужчина 1973 года рождения. В момент установления личности он отбывал срок в исправительной колонии за побои. Он признал свою вину и рассказал, что какое-то время держал труп на балконе, а затем увез до канавы на садовой тачке. На балконе и на свитере задержанного найдены следы крови.
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© Служба новостей «URA.RU»
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