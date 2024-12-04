Шольц окончательно определился с позицией по ударам Украины вглубь России

Шольц запретил Зеленскому удары вглубь России и отказал в поставках Taurus
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Олаф Шольц не будет поставлять Киеву ракеты Taurus
Олаф Шольц не будет поставлять Киеву ракеты Taurus Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в поставках дальнобойных ракет Taurus, а также запретил Украине наносить удары вглубь РФ. Об этом сообщают журналисты.  

«На мой взгляд, мои решения остаются неизменно правильными: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории. Это же касается [поставки] крылатых ракет», — заявил Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге. Сообщение канцлера передает ТАСС. Шольц подчеркнул, что против эскалации конфликта на Украине.

До этого немецкий канцлер приезжал в Киев с визитом для проведения переговоров с Зеленским. В ходе разговора Шольц пообещал тому долгосрочную поддержку со стороны Германии. Общественность и политологи уверены, что визит канцлера в Киев был вынужденным, из-за давления в его сторону по поводу отсутствия помощи Украине. 

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в поставках дальнобойных ракет Taurus, а также запретил Украине наносить удары вглубь РФ. Об этом сообщают журналисты.   «На мой взгляд, мои решения остаются неизменно правильными: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории. Это же касается [поставки] крылатых ракет», — заявил Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге. Сообщение канцлера передает ТАСС. Шольц подчеркнул, что против эскалации конфликта на Украине. До этого немецкий канцлер приезжал в Киев с визитом для проведения переговоров с Зеленским. В ходе разговора Шольц пообещал тому долгосрочную поддержку со стороны Германии. Общественность и политологи уверены, что визит канцлера в Киев был вынужденным, из-за давления в его сторону по поводу отсутствия помощи Украине. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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