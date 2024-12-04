Шольц окончательно определился с позицией по ударам Украины вглубь России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в поставках дальнобойных ракет Taurus, а также запретил Украине наносить удары вглубь РФ. Об этом сообщают журналисты.
«На мой взгляд, мои решения остаются неизменно правильными: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое мы поставили, вглубь российской территории. Это же касается [поставки] крылатых ракет», — заявил Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге. Сообщение канцлера передает ТАСС. Шольц подчеркнул, что против эскалации конфликта на Украине.
До этого немецкий канцлер приезжал в Киев с визитом для проведения переговоров с Зеленским. В ходе разговора Шольц пообещал тому долгосрочную поддержку со стороны Германии. Общественность и политологи уверены, что визит канцлера в Киев был вынужденным, из-за давления в его сторону по поводу отсутствия помощи Украине.
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