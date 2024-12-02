Шольц впервые за несколько лет прилетел на Украину к Зеленскому: как прошли переговоры

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 декабря впервые за несколько лет прилетел в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Итоги встречи вызвали неоднозначную реакцию в мире: СМИ обвиняют канцлера в политических интригах, в Кремле отнеслись к поездке Шольца без особого интереса, а сам лидер ФРГ по итогам переговоров «официально» обратился к президенту России Владимиру Путину в своем X (бывший Twitter). Подробности и итоги поездки канцлера в Киев — в материале URA.RU.
Переговоры с Зеленским впервые за долгое время
Шольц 2 декабря совершил свой первый за последние два с половиной года визит в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из ключевых тем обсуждения стала будущая помощь Украине, особенно в контексте недавнего избрания Дональда Трампа президентом США.
«На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дополнительных вооружениях на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть поставлены в декабре», — говорил Шольц. По словам Der Spiegel, канцлер «хочет дать понять Украине, что поддерживает ее».
Шольц был вынужден ехать к Зеленскому
Визит Шольца в Киев произошел на фоне внутриполитических вызовов в Германии. С приближением февральских выборов канцлер сталкивается с критикой за неоднозначную позицию по украинскому вопросу.
Некоторые политические оппоненты, включая Фридриха Мерца из Христианско-демократического союза, обвиняют его в недостаточной поддержке Украины. Это ставит Шольца в сложное положение, где он должен одновременно отвечать на внутренние вызовы и поддерживать международное положение Германии, как ответственного участника глобальной политики, пишет Politico и NYT.
Обещания и поддержка Украины
Во время своего пребывания в Киеве Шольц заявил о долгосрочной поддержке Украины со стороны Германии. Он подчеркнул, что помощь будет продолжаться столько, сколько потребуется. Так, В новый пакет помощи Украине от Германии войдут танки Leopard-1, зенитные системы IRIS-T и ударные и разведывательные дроны о чем заявил представитель Минобороны ФРГ.
Реакция общественности и аналитиков
В Германии реакция на визит Шольца была смешанной. Некоторые увидели в нем попытку укрепить свои позиции перед выборами, другие — необходимость ответить на критику за отсутствие четкой политической линии по Украине. Политологи отмечают, что канцлер испытывает давление со стороны как крайне правых, так и крайне левых политических сил, которые настаивают на переговорах с Москвой, пишет NYT.
В Кремле наблюдают за контактами Шольца и Зеленского
У Кремля нет ожиданий от визита канцлера ФРГ на Украину, но там наблюдают за подобными контактами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков констатировал, что Германия продолжает свою линию безусловной поддержки Украины. Также он напомнил про телефонные переговоры Шольца с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что диалог «это всегда позитивное явление», пишут «Ведомости».
После переговоров Шольц обратился к Путину
Шольц, находясь в Киеве, обратился к Владимиру Путину через Х. В сообщении он подчеркнул долгосрочную поддержку Украины со стороны Германии.
«Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — заявил Шольц.
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