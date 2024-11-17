Шольц расстроился, что не увидит Зеленского на саммите G20: на чью сторону пытается встать канцлер

Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. На это украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что звонок стал своеобразным «ящиком Пандоры», который потенциально может изменить позицию Запада по отношению к РФ и в целом раскритиковал Шольца. Тот также озвучил, что хочет чаще общаться с лидером России. До этого канцлер ФРГ все больше озвучивал мысли о переговорах между Россией и Украиной. Сам Шольц даже анонсировал некий «мирный план» и неоднозначно высказывался о военных поставках Киеву. При этом немецкий глава продолжает поддерживать отношения с Украиной и даже делал от себя все возможное, чтобы Зеленского позвали на саммит G20 и очень расстроился, когда этого не произошло. URA.RU рассказывает, как менялась позиция Олафа Шольца в контексте украинского конфликта.
Отношение Германии к Украине с 2022 года
Военная помощь на миллиарды евро
Германия значительно увеличила объем военной помощи Украине, предоставив с февраля 2022 года помощь на сумму около 5,2 миллиарда евро. Эти данные были обнародованы немецкими властями в мае этого года. Средства пошли как на поставку военного оборудования, так и на обучение украинских солдат военными из НАТО. Только на это из бюджета страны ушло около 282 миллионов евро. При этом сам Шольц в январе 2023 года отмечал, что Германия в 2022 году предоставила Киеву помощь в размере более 12 миллиардов евро. Такую цифру он озвучивал во время телефонного разговора с Зеленским. Его слова передавал официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
При этом еще в 2022 году Шольц отмечал, что необходим быстрый прогресс в переговорном процессе между Россией и Украиной. Сам немецкий канцлер в этом же году говорил, что Германия — вторая после США по оказанию военной помощи Украине. При этом в НАТО, США, Германии и даже на Украине его критиковали за пустые обещания и преследование собственных интересов, писали в Forbes.
Скандал на фоне поставок Leopard
Немецкий канцлер в феврале 2023 года принял решение поставить Украине танки Leopard 2, но только после того, как аналогичные меры примут США. Об этом сообщало немецкое издание Suddeutsche Zeitung. По их информации, Германия долгое время колебалась с принятием решения о поставках современных танков в Украину, что стало причиной напряженности в отношениях с другими западными странами. Еще до этого издание Bild высмеивало ситуацию, делая сатирические мемы с Шольцем, иронизируя над его позицией.
Шольц против использования оружия для ударов по РФ
В феврале немецкий канцлер также говорил, что договорился с Зеленским, чтобы тот не использовал поставляемое оружие для ударов по российской территории. Он уточнил потом, что недопустимо использовать оружие для нападения на Россию.
Уже в мае 2023 года британская газета The Guardian писала, что Шольц изначально неохотно оказывал финансовую и военную поддержку Украине. Он боялся критики со стороны своей партии. По итогу это только усугубило отношения между Берлином и Киевом, писали журналисты. В этом же месяце он говорил, что отказывается отправлять Киеву американские истребители F-16. Однако месяц спустя Шольца все равно освистали немецкие граждане, обвиняя его в «разжигании войны». Также канцлера уже в августе этого года обвинили в том, что тот своими действиями вредит Украине. Об этом писал немецкий обозреватель Тор Барфус, комментируя откладыванием Шольцем решения об отправке ракет Taurus Киеву.
Уже в 2024 году сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пытается тайно уговорить Шольца поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. До этого канцлера обвиняли в страхе перед Россией.
Экономическое сотрудничество Германии и Украины
Еще в 2023 году стало известно, что Украина и Германия подписали декларацию, которая предполагает усиление сотрудничества между министерствами финансов двух стран. Документ предполагает экономические консультации со стороны Берлина в сторону Украины.
Позиция Шольца по переговорам в 2024 году
Канцлер ФРГ хочет видеть Россию на мирном саммите
В сентябре 2024 года Олаф Шольц подчеркнул, что настал момент для проведения мирных переговоров между Москвой и Киевом. Он призывал пригласить Россию на второй мирный саммит, который так и не состоялся, так как был перенесен. При этом Шольц отметил, что Германия продолжит оказывать Украине необходимую поддержку.
Зеленский не верит Шольцу
Шольц также заявил, что занимается подготовкой своего варианта мирного урегулирования конфликта, который будет напоминать «минские соглашения». Спустя время после анонса Владимир Зеленский выразил сомнения, что этот план вообще существует. Украинский лидер заявил, что в глаза не видел никакого документа.
В октябре 2024 года Зеленский лично прибыл для встречи с Шольцем в Берлин. Канцлер пообещал на встрече выделить Киеву 600 миллионов евро на военную помощь Украине. Сам украинский лидер вновь напомнил о необходимости в поставках ракет Taurus, которые ФРГ так и не выделила.
Звонок Шольца Путину
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 ноября поговорили по телефону впервые с 2022 года. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны и длился около часа.
Сам немецкий глава отметил, что сделал это из-за опасений, что Дональд Трамп, одержавший победу на выборах в США, начнет налаживать контакт с Россией в тот момент, пока другие страны Запада продолжат ее игнорировать. Своим звонком Шольц хотел этого избежать.
При этом президент Украины Владимир Зеленский отговаривал канцлера ФРГ от телефонного разговора с российским лидером. Далее он заявил, что своими действиями немецкий канцлер открыл «ящик Пандоры». Он имел в виду, что все больше западных лидеров могут начать налаживание контакта с Россией. Сам Шольц по итогам разговора отметил, что Путин не изменил своей позиции по украинскому конфликту и добавил, что хотел бы чаще совершать звонки президенту РФ. После немецкий канцлер заявил, что намерен созвониться и с Зеленским.
Шольц разочарован, что Зеленского не позвали на G20
В Бразилии 18 ноября пройдет саммит стран «Большой двадцатки» (G20). Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свое разочарование тем, что Владимира Зеленского не пригласили на предстоящий саммит. Он также говорил о том, что делал все для того, чтобы украинского лидера пригласили на мероприятие с участием мировых стран.
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