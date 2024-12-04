Мигрантам на стройках Московской области хотят отменить экзамен на знание русского

Правительство Московской области предлагает разрешить привлекать на стройки мигрантов без сдачи экзамена на знание русского языка. Эта и другие меры поддержки строительной отрасли направлены в правительство РФ.
«Власти предложили привлекать рабочую силу из визовых стран, отменить для них экзамены на знание языка и разрешить регистрировать людей на стройплощадках на 2,5 квадратных метрах», — сообщает «Известия». Информацию предоставил источник.
Предполагается, что это поможет девелоперам справиться с дефицитом рабочей силы. Упрощение процедур позволит привлечь трудовых мигрантов из Индии, Вьетнама и других визовых стран, считают чиновники.
Также, по их мнению, следует урезать срок приезда и выхода на работу со 150 до 50 дней, увеличить срок разрешения на работу с года до трех лет и отменить экзамен по русскому. Кроме этого, решить проблему кадров позволит возможность регистрации мигрантов по месту пребывания на стройплощадках, уменьшив разрешенную площадь для места жительства с четырех до 2,5 кв. м.
Осенью Госдума приняла ряд законопроектов, ужесточающих наказания за нарушения миграционного законодательства. Депутаты увеличили штрафы за подделку документов, разрешающих иностранным гражданам въезд в страну и фиктивную регистрацию. Новые правила предусматривают также лишение свободы сроком до пяти лет за незаконную легализацию мигрантов и запрет посредникам принимать у приезжих экзамен на знание русского языка и российского законодательства. Все принятые меры направлены на борьбу с незаконной миграцией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.