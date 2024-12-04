Мигрантам на стройках Московской области хотят отменить экзамен на знание русского

Мигрантам Подмосковья хотят разрешить работать на стройках без сдачи экзаменов
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Мигрантам на стройках Московской области предлагают отменить экзамен по русскому
Мигрантам на стройках Московской области предлагают отменить экзамен по русскому Фото:

Правительство Московской области предлагает разрешить привлекать на стройки мигрантов без сдачи экзамена на знание русского языка. Эта и другие меры поддержки строительной отрасли направлены в правительство РФ.

«Власти предложили привлекать рабочую силу из визовых стран, отменить для них экзамены на знание языка и разрешить регистрировать людей на стройплощадках на 2,5 квадратных метрах», — сообщает «Известия». Информацию предоставил источник. 

Предполагается, что это поможет девелоперам справиться с дефицитом рабочей силы. Упрощение процедур позволит привлечь трудовых мигрантов из Индии, Вьетнама и других визовых стран, считают чиновники.

Также, по их мнению, следует урезать срок приезда и выхода на работу со 150 до 50 дней, увеличить срок разрешения на работу с года до трех лет и отменить экзамен по русскому. Кроме этого, решить проблему кадров позволит возможность регистрации мигрантов по месту пребывания на стройплощадках, уменьшив разрешенную площадь для места жительства с четырех до 2,5 кв. м.

Осенью Госдума приняла ряд законопроектов, ужесточающих наказания за нарушения миграционного законодательства. Депутаты увеличили штрафы за подделку документов, разрешающих иностранным гражданам въезд в страну и фиктивную регистрацию. Новые правила предусматривают также лишение свободы сроком до пяти лет за незаконную легализацию мигрантов и запрет посредникам принимать у приезжих экзамен на знание русского языка и российского законодательства. Все принятые меры направлены на борьбу с незаконной миграцией.

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Правительство Московской области предлагает разрешить привлекать на стройки мигрантов без сдачи экзамена на знание русского языка. Эта и другие меры поддержки строительной отрасли направлены в правительство РФ. «Власти предложили привлекать рабочую силу из визовых стран, отменить для них экзамены на знание языка и разрешить регистрировать людей на стройплощадках на 2,5 квадратных метрах», — сообщает «Известия». Информацию предоставил источник.  Предполагается, что это поможет девелоперам справиться с дефицитом рабочей силы. Упрощение процедур позволит привлечь трудовых мигрантов из Индии, Вьетнама и других визовых стран, считают чиновники. Также, по их мнению, следует урезать срок приезда и выхода на работу со 150 до 50 дней, увеличить срок разрешения на работу с года до трех лет и отменить экзамен по русскому. Кроме этого, решить проблему кадров позволит возможность регистрации мигрантов по месту пребывания на стройплощадках, уменьшив разрешенную площадь для места жительства с четырех до 2,5 кв. м. Осенью Госдума приняла ряд законопроектов, ужесточающих наказания за нарушения миграционного законодательства. Депутаты увеличили штрафы за подделку документов, разрешающих иностранным гражданам въезд в страну и фиктивную регистрацию. Новые правила предусматривают также лишение свободы сроком до пяти лет за незаконную легализацию мигрантов и запрет посредникам принимать у приезжих экзамен на знание русского языка и российского законодательства. Все принятые меры направлены на борьбу с незаконной миграцией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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