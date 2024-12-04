Шольц после поездки в Киев отказал Зеленскому в помощи Украине

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Олаф Шольц заявил, что не будет отправлять свои войска на Украину
Олаф Шольц заявил, что не будет отправлять свои войска на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не собирается вводить войска своей страны на Украину. По его словам, это исключено. Об этом Шольц заявил во время выступления в Бундестаге, вновь отказав украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. 

«Отправка немецких военнослужащих на Украину исключена», — заявил Шольц во время выступления. Его слова передает ТАСС. 

До этого немецкий лидер также заявлял, что не собирается участвовать в эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что не будет отправлять Киеву ракеты Taurus и не собирается разрешать тому наносить удары вглубь России. Также Шольц посетил Киев и пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому долгосрочную поддержку.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не собирается вводить войска своей страны на Украину. По его словам, это исключено. Об этом Шольц заявил во время выступления в Бундестаге, вновь отказав украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.  «Отправка немецких военнослужащих на Украину исключена», — заявил Шольц во время выступления. Его слова передает ТАСС.  До этого немецкий лидер также заявлял, что не собирается участвовать в эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что не будет отправлять Киеву ракеты Taurus и не собирается разрешать тому наносить удары вглубь России. Также Шольц посетил Киев и пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому долгосрочную поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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