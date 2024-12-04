Шольц после поездки в Киев отказал Зеленскому в помощи Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не собирается вводить войска своей страны на Украину. По его словам, это исключено. Об этом Шольц заявил во время выступления в Бундестаге, вновь отказав украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
«Отправка немецких военнослужащих на Украину исключена», — заявил Шольц во время выступления. Его слова передает ТАСС.
До этого немецкий лидер также заявлял, что не собирается участвовать в эскалации конфликта на Украине. Он подчеркнул, что не будет отправлять Киеву ракеты Taurus и не собирается разрешать тому наносить удары вглубь России. Также Шольц посетил Киев и пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому долгосрочную поддержку.
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