Блинкен призвал Киев пойти на сложный шаг ради победы над РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о критической ситуации на фронте для Украины. По его словам, страна должна принять сложное решение и начать мобилизовывать еще больше своих граждан, чтобы стабилизировать ситуацию.
«Мобилизация. Это очень важно, потому что даже с финансами и оружием должны быть люди на фронте <…>. Украине необходимо принять сложное решение о дальнейшей мобилизации, но это необходимое решение», — сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости.
В США подчеркнули, что обстановка для Киева сейчас в целом складывается критическая. Именно поэтому страны НАТО должны помогать Украине сильнее, обозначил Энтони Блинкен.
На днях госсекретарь США также заявил, что Вашингтон продолжит поддержку Украины. Он надеется укрепить страну как можно сильнее до прихода к власти Дональда Трама, который неоднократно заявлял, что против помощи Украины. Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию с начала российской СВО. Она продолжается до сих пор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.