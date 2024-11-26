Блинкен: США сделают все, чтобы успеть усилить Украину до прихода Трампа

26 ноября 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Блинкен обещал ускорить поставки оружия Украине до 2025 года Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в продолжении поддержки Украины со стороны Вашингтона при администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран «семерки» в Италии. Блинкен подчеркнул, что поддержка Украины является важным национальным интересом для США. «Я уверен, что поддержка Украины представляет важный национальный интерес для США», — заявил Блинкен, трансляция выступления велась на YouTube-канале Госдепа. Он добавил, что оказание помощи Киеву поддерживает «большинство законодателей от обеих партий в обеих палатах Конгресса». Также он выразил надежду на продолжение сотрудничества и сильной поддержки со стороны Европы и других партнеров.Блинкен также отметил, что администрация президента США Джо Байдена делает все возможное для обеспечения Украины необходимыми ресурсами для ведения боевых действий. Блинкен сообщал, что страны G7 рассматривают возможность введения нового набора санкций против России. По его словам, страны G7 завершают подготовку кредита Украине на 50 млрд долларов, источником которого станут замороженные российские суверенные активы, передает «Национальная служба новостей». При этом он заявил, что завершается процесс выделения помощи Украине за счет российских активов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в продолжении поддержки Украины со стороны Вашингтона при администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран «семерки» в Италии. Блинкен подчеркнул, что поддержка Украины является важным национальным интересом для США. «Я уверен, что поддержка Украины представляет важный национальный интерес для США», — заявил Блинкен, трансляция выступления велась на YouTube-канале Госдепа. Он добавил, что оказание помощи Киеву поддерживает «большинство законодателей от обеих партий в обеих палатах Конгресса». Также он выразил надежду на продолжение сотрудничества и сильной поддержки со стороны Европы и других партнеров.Блинкен также отметил, что администрация президента США Джо Байдена делает все возможное для обеспечения Украины необходимыми ресурсами для ведения боевых действий. Блинкен сообщал, что страны G7 рассматривают возможность введения нового набора санкций против России. По его словам, страны G7 завершают подготовку кредита Украине на 50 млрд долларов, источником которого станут замороженные российские суверенные активы, передает «Национальная служба новостей». При этом он заявил, что завершается процесс выделения помощи Украине за счет российских активов.