Пашинян: отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата

Отношения Еревана и ОДКБ перешли точку невозврата. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — приводит слова Пашиняна ТАСС. Так он прокомментировал саммит ОДКБ в Казахстане и подписание организацией 14 документов.
Он запомнил, что Армения заморозила свое участие в деятельности ОДКБ. Тем самым он отказался обсуждать подписанные ОДКБ документы. Пашинян добавил, что не накладывает вето ни на один из документов. «Пусть делают, что хотят», — заключил он.
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