Пашинян: отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата

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Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ
Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ Фото:

Отношения Еревана и ОДКБ перешли точку невозврата. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — приводит слова Пашиняна ТАСС. Так он прокомментировал саммит ОДКБ в Казахстане и подписание организацией 14 документов.

Он запомнил, что Армения заморозила свое участие в деятельности ОДКБ. Тем самым он отказался обсуждать подписанные ОДКБ документы. Пашинян добавил, что не накладывает вето ни на один из документов. «Пусть делают, что хотят», — заключил он. 

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Отношения Еревана и ОДКБ перешли точку невозврата. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Эта ситуация делает возвращение Армении в ОДКБ все более трудным, а то и невозможным. Я думаю, что здесь мы прошли точку необратимости», — приводит слова Пашиняна ТАСС. Так он прокомментировал саммит ОДКБ в Казахстане и подписание организацией 14 документов. Он запомнил, что Армения заморозила свое участие в деятельности ОДКБ. Тем самым он отказался обсуждать подписанные ОДКБ документы. Пашинян добавил, что не накладывает вето ни на один из документов. «Пусть делают, что хотят», — заключил он. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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