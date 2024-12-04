В НАТО предложили создать особую зону на Украине и отправить туда войска

Страны НАТО продолжают обсуждать варианты завершения конфликта на Украине. Один из таких является создание демилитаризованной зоны в стране, которую будут патрулировать солдаты альянса. Об этом пишет Bloomberg.
«НАТО стремится настроить Киев на переговоры о перемирии, изменив план по вооружениям. Одним из возможных вариантов прекращения огня является создание демилитаризованной зоны. В случае прекращения огня европейские войска, вероятно, будут охранять и патрулировать ее», — передают авторы материала, ссылаясь на свой источник в лице высокопоставленного дипломата из альянса.
Журналисты отмечают, что в настоящий момент Североатлантический альянс признает критическую ситуацию для Украины на фронте. Ранее с таким же тезисом выступал госсекретарь США Энтони Блинкен, призывая украинского лидера Владимира Зеленского усилить мобилизацию в стране. На Западе усилили обсуждение мирного урегулирования конфликта на Украине. До этого будущий глава США Дональд Трамп предложил свой вариант мира — отказ Украины от членства в НАТО, передает RT.
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