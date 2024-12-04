Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ

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Аннулирование визы Захаровой не объяснили
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Официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Визу аннулировали с формулировкой „в силу не зависящих от них обстоятельств“», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте. Заседание СМИД ОБСЕ пройдет в столице Мальты Валлетте 5-6 декабря.

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Официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ. Об этом сообщили в МИД РФ. «Визу аннулировали с формулировкой „в силу не зависящих от них обстоятельств“», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте. Заседание СМИД ОБСЕ пройдет в столице Мальты Валлетте 5-6 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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