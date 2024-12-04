Аннулирование визы Захаровой не объяснили
Официальному представителю Министерства иностранных дел России Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Визу аннулировали с формулировкой „в силу не зависящих от них обстоятельств“», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте. Заседание СМИД ОБСЕ пройдет в столице Мальты Валлетте 5-6 декабря.
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