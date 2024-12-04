«Русофобы в собственном аду»: Захарова обвинила ОБСЕ в беспринципности после аннулирования визы

Захарова обвинила ОБСЕ в беспринципности после аннулирования визы
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Захарова вспомнила о кознях Запада после аннулирования мальтийской визы
Захарова вспомнила о кознях Запада после аннулирования мальтийской визы Фото:

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспринципности ОБСЕ после аннулирования ее мальтийской визы. Причиной отказа в визе ей указали «независящие от них обстоятельства». 

«Раньше говорили о „трех корзинах“ ОБСЕ, в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве Организации. Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность», — написала Захарова в своем telegram-канале. 

Она вспомнила, какие козни «русофобы в собственном аду» пытались реализовать. Так, год назад София запретила Захаровой пролетать над Болгарией в самолете российской делегации, летевшем на СМИД ОБСЕ в Македонии. 

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Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспринципности ОБСЕ после аннулирования ее мальтийской визы. Причиной отказа в визе ей указали «независящие от них обстоятельства».  «Раньше говорили о „трех корзинах“ ОБСЕ, в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве Организации. Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность», — написала Захарова в своем telegram-канале.  Она вспомнила, какие козни «русофобы в собственном аду» пытались реализовать. Так, год назад София запретила Захаровой пролетать над Болгарией в самолете российской делегации, летевшем на СМИД ОБСЕ в Македонии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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