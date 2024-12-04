«Русофобы в собственном аду»: Захарова обвинила ОБСЕ в беспринципности после аннулирования визы

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспринципности ОБСЕ после аннулирования ее мальтийской визы. Причиной отказа в визе ей указали «независящие от них обстоятельства».
«Раньше говорили о „трех корзинах“ ОБСЕ, в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве Организации. Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Она вспомнила, какие козни «русофобы в собственном аду» пытались реализовать. Так, год назад София запретила Захаровой пролетать над Болгарией в самолете российской делегации, летевшем на СМИД ОБСЕ в Македонии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.