Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров перед прямой линией с населением встретился с военнопленными украинскими солдатами. В ходе разговора с одним из них лидер Чечни отметил, что русские и украинцы всегда были братьями, пока последние не начали выступать против, защищая интересы США.
«Ты пошел воевать против России, поверил американцам. [Но] русские и украинцы всегда были братьями. [Однако последние] пошли против своего народа, защищая интересы американцев и НАТО в целом. В результате [ты] попал в плен. Лучше бы умер там, чем попасть в плен», — отметил в разговоре с военнопленным бойцом ВСУ Кадыров. Его слова опубликованы в Telegram.
В настоящий момент Кадыров проводит прямую линию с населением республики. Он приехал на мероприятие на трофейной американской бронемашине Bradley, в компании с несколькими украинскими военными, взятыми в плен.
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