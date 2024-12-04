Кадыров назвал украинцев братьями

Кадыров: русские на Украине всегда были братьями
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Рамзан Кадыров при общении с военнопленным солдатом ВСУ напомнил, что русские и украинцы всегда были братьями
Рамзан Кадыров при общении с военнопленным солдатом ВСУ напомнил, что русские и украинцы всегда были братьями Фото:

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров перед прямой линией с населением встретился с военнопленными украинскими солдатами. В ходе разговора с одним из них лидер Чечни отметил, что русские и украинцы всегда были братьями, пока последние не начали выступать против, защищая интересы США. 

«Ты пошел воевать против России, поверил американцам. [Но] русские и украинцы всегда были братьями. [Однако последние] пошли против своего народа, защищая интересы американцев и НАТО в целом. В результате [ты] попал в плен. Лучше бы умер там, чем попасть в плен», — отметил в разговоре с военнопленным бойцом ВСУ Кадыров. Его слова опубликованы в Telegram.

В настоящий момент Кадыров проводит прямую линию с населением республики. Он приехал на мероприятие на трофейной американской бронемашине Bradley, в компании с несколькими украинскими военными, взятыми в плен.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров перед прямой линией с населением встретился с военнопленными украинскими солдатами. В ходе разговора с одним из них лидер Чечни отметил, что русские и украинцы всегда были братьями, пока последние не начали выступать против, защищая интересы США.  «Ты пошел воевать против России, поверил американцам. [Но] русские и украинцы всегда были братьями. [Однако последние] пошли против своего народа, защищая интересы американцев и НАТО в целом. В результате [ты] попал в плен. Лучше бы умер там, чем попасть в плен», — отметил в разговоре с военнопленным бойцом ВСУ Кадыров. Его слова опубликованы в Telegram. В настоящий момент Кадыров проводит прямую линию с населением республики. Он приехал на мероприятие на трофейной американской бронемашине Bradley, в компании с несколькими украинскими военными, взятыми в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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