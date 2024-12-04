В свердловской школе подростки зажали пятиклассника в туалете и надругались

В Реже подростки зажали пятиклассника в школьном туалете и надругались

04 декабря 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

В туалет школьника затащили старшеклассники (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Реже (Свердловская область) 26 ноября два старшеклассника зажали в школьном туалете пятиклассника и надругались над ним. Об этом рассказала местная жительница, у которой сын учится в том же учреждении. «Двое девятиклассников зажали пятиклассника, и то ли было изнасилование, то ли попытка», — передает E1.ru слова собеседницы. Однако, по словам другого источника, на мальчика напали четверо учеников и отвели в туалет, где в кабинке с ним закрылись двое. Делом уже занимаются правоохранители. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Реже (Свердловская область) 26 ноября два старшеклассника зажали в школьном туалете пятиклассника и надругались над ним. Об этом рассказала местная жительница, у которой сын учится в том же учреждении. «Двое девятиклассников зажали пятиклассника, и то ли было изнасилование, то ли попытка», — передает E1.ru слова собеседницы. Однако, по словам другого источника, на мальчика напали четверо учеников и отвели в туалет, где в кабинке с ним закрылись двое. Делом уже занимаются правоохранители. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.