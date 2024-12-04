В свердловской школе подростки зажали пятиклассника в туалете и надругались

В Реже подростки зажали пятиклассника в школьном туалете и надругались
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Екатеринбург, туалет
В туалет школьника затащили старшеклассники (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) 26 ноября два старшеклассника зажали в школьном туалете пятиклассника и надругались над ним. Об этом рассказала местная жительница, у которой сын учится в том же учреждении.

«Двое девятиклассников зажали пятиклассника, и то ли было изнасилование, то ли попытка», — передает E1.ru слова собеседницы. Однако, по словам другого источника, на мальчика напали четверо учеников и отвели в туалет, где в кабинке с ним закрылись двое. Делом уже занимаются правоохранители.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Реже (Свердловская область) 26 ноября два старшеклассника зажали в школьном туалете пятиклассника и надругались над ним. Об этом рассказала местная жительница, у которой сын учится в том же учреждении. «Двое девятиклассников зажали пятиклассника, и то ли было изнасилование, то ли попытка», — передает E1.ru слова собеседницы. Однако, по словам другого источника, на мальчика напали четверо учеников и отвели в туалет, где в кабинке с ним закрылись двое. Делом уже занимаются правоохранители. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...