Акции Газпрома упали еще сильнее после слов Силуанова о дивидендах

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Силуанов отметил, что госкорпорации должны будут выплачивать 50% своей прибыли
Силуанов отметил, что госкорпорации должны будут выплачивать 50% своей прибыли Фото:

Акции «Газпрома» упали почти на 5% на Московской бирже после того, как глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что дивиденды от «Газпрома» не были включены в бюджет на 2025 год. Сейчас стоимость одной акции равна 115,47 рублям.

«Акции Газпрома усилили падение и теряют 4,5% после слов Силуанова о дивидендах», — передает РИА Новости. Ранее Силуанов заявил в интервью РБК, что Минфин не ждет от «Газпрома» дивидендов в 2025 году. Он отметил, что госкомпаниям следует делиться прибылью, но в случаях нехватки средств лучше оставить дивиденды в компании.

Минфин ожидает, что госкорпорации будут выплачивать 50% своей прибыли. В ответ на эти новости акции «Газпрома» упали почти на 5% до 115,47 рублей за акцию.

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Акции «Газпрома» упали почти на 5% на Московской бирже после того, как глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что дивиденды от «Газпрома» не были включены в бюджет на 2025 год. Сейчас стоимость одной акции равна 115,47 рублям. «Акции Газпрома усилили падение и теряют 4,5% после слов Силуанова о дивидендах», — передает РИА Новости. Ранее Силуанов заявил в интервью РБК, что  Минфин не ждет от «Газпрома» дивидендов в 2025 году. Он отметил, что госкомпаниям следует делиться прибылью, но в случаях нехватки средств лучше оставить дивиденды в компании. Минфин ожидает, что госкорпорации будут выплачивать 50% своей прибыли. В ответ на эти новости акции «Газпрома» упали почти на 5% до 115,47 рублей за акцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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