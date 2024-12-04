Акции Газпрома упали еще сильнее после слов Силуанова о дивидендах

Акции «Газпрома» упали почти на 5% на Московской бирже после того, как глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что дивиденды от «Газпрома» не были включены в бюджет на 2025 год. Сейчас стоимость одной акции равна 115,47 рублям.
«Акции Газпрома усилили падение и теряют 4,5% после слов Силуанова о дивидендах», — передает РИА Новости. Ранее Силуанов заявил в интервью РБК, что Минфин не ждет от «Газпрома» дивидендов в 2025 году. Он отметил, что госкомпаниям следует делиться прибылью, но в случаях нехватки средств лучше оставить дивиденды в компании.
Минфин ожидает, что госкорпорации будут выплачивать 50% своей прибыли. В ответ на эти новости акции «Газпрома» упали почти на 5% до 115,47 рублей за акцию.
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