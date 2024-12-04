В Конгрессе США отказали Байдену в отправке денег Украине

Нижняя палата Конгресса США не планирует выделять президенту Джо Байдену 24 миллиарда долларов на помощь Украине и пополнение запасов Пентагона, сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, решение о финансировании должен принимать новый избранный президент Дональд Трамп.
«Не Байдену принимать это решение. У нас новый избранный президент, мы подождем и последуем в том направлении, которое укажет новый верховный главнокомандующий. Так что я не жду, что сейчас возникнет новое финансирование для Украины», — заявил Джонсон журналистам. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что администрации Байдена до ухода из Белого дома не успеет отправить Украине обещанные миллиарды. По данным издания, для того чтобы израсходовать оставшиеся средства в декабре и январе, США должны отправлять оружие на сумму 110 млн долларов ежедневно, что практически невозможно.
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