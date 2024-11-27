WSJ: Байден не успеет потратить на Украину обещанные миллиарды

28 ноября 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

США планирует увеличить объемы отправляемого оружия Фото: Official White House / Erin Scott Администрации президента США Джо Байдена не хватает времени для полного использования миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на военную помощь Украине, сообщает The Wall Street Journal. Согласно публикации, на счетах остается более 6,5 млрд долларов, которые должны быть использованы до конца января следующего года, однако существуют значительные логистические и операционные препятствия. «Для того чтобы израсходовать оставшиеся средства в декабре и январе, США должны отправлять оружие на сумму 110 млн долларов ежедневно — это практически невыполнимая задача», — отмечает The Wall Street Journal. По данным экспертов, неизрасходованные средства дадут будущему президенту США значительные рычаги влияния в политике в отношении Украины. Между тем, Пентагон планирует увеличить объемы отправляемого оружия, особенно артиллерии и боеприпасов, что должно облегчить доставку по сравнению с более тяжелым оборудованием как танки. После избрания президентом США Дональда Трампа украинский лидер Владимир Зеленский выразил сомнения о дальнейших поставка оружия из Штатов на Украину. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Сообщалось, что Байден ищет возможность за это время дать Украине ядерное оружие и дополнительные 24 млрд долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрации президента США Джо Байдена не хватает времени для полного использования миллиардов долларов, выделенных Конгрессом на военную помощь Украине, сообщает The Wall Street Journal. Согласно публикации, на счетах остается более 6,5 млрд долларов, которые должны быть использованы до конца января следующего года, однако существуют значительные логистические и операционные препятствия. «Для того чтобы израсходовать оставшиеся средства в декабре и январе, США должны отправлять оружие на сумму 110 млн долларов ежедневно — это практически невыполнимая задача», — отмечает The Wall Street Journal. По данным экспертов, неизрасходованные средства дадут будущему президенту США значительные рычаги влияния в политике в отношении Украины. Между тем, Пентагон планирует увеличить объемы отправляемого оружия, особенно артиллерии и боеприпасов, что должно облегчить доставку по сравнению с более тяжелым оборудованием как танки. После избрания президентом США Дональда Трампа украинский лидер Владимир Зеленский выразил сомнения о дальнейших поставка оружия из Штатов на Украину. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года. Сообщалось, что Байден ищет возможность за это время дать Украине ядерное оружие и дополнительные 24 млрд долларов.