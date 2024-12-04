На заседании Национального собрания Франции большинство депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, выдвинутому партией «Непокорившаяся Франция». В результате, согласно парламентским процедурам, правительство страны должно уйти в отставку. Об этом сообщает трансляция с официального сайта Нацсобрания.
Поддержка вотума недоверия была подтверждена значительным числом голосов: «В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат», — сообщается на официальном сайте Национального собрания. Для принятия решения о недоверии было необходимо минимум 288 голосов.
Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года, когда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней.
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