Нацсобрание Франции вынесло правительству вотум недоверия

05 декабря 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Нацсобрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Барнье Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заседании Национального собрания Франции большинство депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, выдвинутому партией «Непокорившаяся Франция». В результате, согласно парламентским процедурам, правительство страны должно уйти в отставку. Об этом сообщает трансляция с официального сайта Нацсобрания. Поддержка вотума недоверия была подтверждена значительным числом голосов: «В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат», — сообщается на официальном сайте Национального собрания. Для принятия решения о недоверии было необходимо минимум 288 голосов. Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года, когда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседании Национального собрания Франции большинство депутатов поддержали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, выдвинутому партией «Непокорившаяся Франция». В результате, согласно парламентским процедурам, правительство страны должно уйти в отставку. Об этом сообщает трансляция с официального сайта Нацсобрания. Поддержка вотума недоверия была подтверждена значительным числом голосов: «В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат», — сообщается на официальном сайте Национального собрания. Для принятия решения о недоверии было необходимо минимум 288 голосов. Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года, когда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней.