Российским семьям с низким доходом хотят дать разовые выплаты к Новому году

Ввести разовую выплату в размере 10 тысяч рублей для одиноких родителей и пенсионеров, а также семей с доходами ниже прожиточного минимума предложили в Госдуме. Такое обращение вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
«Инициатива, которую мы называем „Новогодний семейный бюджет“, — это ответ на многочисленные обращения граждан. Новый год — это прежде всего семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров», — поделился с РИА Новости Чернышов.
Предполагается, что на выплаты можно будет направить часть неиспользованных средств федерального бюджета. По итогам прошлого года их объем составил 603,5 миллиарда рублей.
Перераспределение части неизрасходованных средств, по мнению Чернышова, поможет нуждающимся подготовиться к празднику. Они смогут закупить продукты к новогоднему столу, приобрести подарки детям, которые ждут новогодних сюрпризов.
Предложение о разовой выплате в 10 тысяч рублей для одиноких родителей, пенсионеров и семей с доходами ниже прожиточного минимума отражает продолжение социальной поддержки населения. Эта мера аналогична ежемесячным пособиям для семей с детьми, где средний доход на члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума.
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