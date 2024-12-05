Курс биткоина впервые в истории превысил 100 тысяч долларов

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Курс биткоина превысил 100 тысяч долларов
Курс биткоина превысил 100 тысяч долларов Фото:

Стоимость криптовалюты биткойн достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 100 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

«... биткоин преодолел отметку в 100 000 долларов и сейчас торгуется на уровне 100 000 долларов», — написали на сайте площадки. Согласно данным, за последние сутки наблюдается рост биткоина на 4,47%.

Ранее аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что в 2025 году прогнозируется рост биткоина до 130-140 тысяч долларов. Он добавил, что общая капитализация рынка криптовалют достигла отметки в 3,4 триллиона долларов. Подробнее о факторах, повлиявших на рост биткоина, смотрите в выпуске шоу «По фактам» на платформе VK Видео.

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Стоимость криптовалюты биткойн достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 100 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Binance. «... биткоин преодолел отметку в 100 000 долларов и сейчас торгуется на уровне 100 000 долларов», — написали на сайте площадки. Согласно данным, за последние сутки наблюдается рост биткоина на 4,47%. Ранее аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что в 2025 году прогнозируется рост биткоина до 130-140 тысяч долларов. Он добавил, что общая капитализация рынка криптовалют достигла отметки в 3,4 триллиона долларов. Подробнее о факторах, повлиявших на рост биткоина, смотрите в выпуске шоу «По фактам» на платформе VK Видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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