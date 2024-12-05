Происшествия ПВО уничтожила 16 беспилотников над территорией России 05 декабря 2024 в 09:28 Размер текста - 17 + Беспилотники ВСУ перехвачены над тремя регионами РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Три российских региона подверглись в ночь на 5 декабря атаке украинских беспилотников. ПВО уничтожила 16 БПЛА над Брянской, Белгородской и Курской областями, передает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотников», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Самая массированная атака пришлась по Брянской области: здесь уничтожено 14 БПЛА. Также по одному перехвачены и ликвидированы над территориями Белгородской и Курской областей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Три российских региона подверглись в ночь на 5 декабря атаке украинских беспилотников. ПВО уничтожила 16 БПЛА над Брянской, Белгородской и Курской областями, передает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотников», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Самая массированная атака пришлась по Брянской области: здесь уничтожено 14 БПЛА. Также по одному перехвачены и ликвидированы над территориями Белгородской и Курской областей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям