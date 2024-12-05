ПВО уничтожила 16 беспилотников над территорией России

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Беспилотники ВСУ перехвачены над тремя регионами РФ Фото:

Три российских региона подверглись в ночь на 5 декабря атаке украинских беспилотников. ПВО уничтожила 16 БПЛА над Брянской, Белгородской и Курской областями, передает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотников», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Самая массированная атака пришлась по Брянской области: здесь уничтожено 14 БПЛА. Также по одному перехвачены и ликвидированы над территориями Белгородской и Курской областей.

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Три российских региона подверглись в ночь на 5 декабря атаке украинских беспилотников. ПВО уничтожила 16 БПЛА над Брянской, Белгородской и Курской областями, передает Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотников», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Самая массированная атака пришлась по Брянской области: здесь уничтожено 14 БПЛА. Также по одному перехвачены и ликвидированы над территориями Белгородской и Курской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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