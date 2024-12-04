Житель ХМАО заплатил штраф за танцы в супермаркете

Суд приговорил югорчанина к штрафу в тысячу рублей
Житель Междуреченского (Кондинский район, ХМАО) заплатил штраф за танец в супермаркете. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Правонарушитель, находясь в общественном месте — магазине „Монетка“, грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками. Приставал к гражданам в присутствии посторонних лиц, неоднократно нарушал общественный порядок, на замечания не реагировал», — сообщает telegram-канал.
Во время рассмотрения дела мужчина раскаялся и пояснил, что танцевал в магазине под музыку будучи пьяным. Суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.
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