04 декабря 2024

Житель ХМАО заплатил штраф за танцы в супермаркете

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанина к штрафу в тысячу рублей
Суд приговорил югорчанина к штрафу в тысячу рублей Фото:

Житель Междуреченского (Кондинский район, ХМАО) заплатил штраф за танец в супермаркете. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Правонарушитель, находясь в общественном месте — магазине „Монетка“, грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками. Приставал к гражданам в присутствии посторонних лиц, неоднократно нарушал общественный порядок, на замечания не реагировал», — сообщает telegram-канал.

Во время рассмотрения дела мужчина раскаялся и пояснил, что танцевал в магазине под музыку будучи пьяным. Суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.

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Житель Междуреченского (Кондинский район, ХМАО) заплатил штраф за танец в супермаркете. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Правонарушитель, находясь в общественном месте — магазине „Монетка“, грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками. Приставал к гражданам в присутствии посторонних лиц, неоднократно нарушал общественный порядок, на замечания не реагировал», — сообщает telegram-канал. Во время рассмотрения дела мужчина раскаялся и пояснил, что танцевал в магазине под музыку будучи пьяным. Суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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