Песков заявил о готовности России принять посреднические усилия по Украине

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Дмитрий Песков заявил о готовности РФ приветствовать посреднические усилия по Украине
Дмитрий Песков заявил о готовности РФ приветствовать посреднические усилия по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия выразила готовность поддерживать любые посреднические инициативы, направленные на организацию переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — подчеркнул представитель Кремля. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Москва выразила готовность к ведению переговоров с Киевом о прекращении огня на условиях, которые были определены президентом России Владимиром Путиным в ходе его июньской речи перед руководством МИДа в столице. Об этом сообщил сам Путин в ходе пресс-подхода после завершения саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане.

В июне глава РФ объявил, что Россия прекратит боевые действия, когда Украина осуществит вывод своих войск из недавно присоединенных к РФ территорий: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Путин потребовал, чтобы Киев официально отказался от планов присоединения к НАТО и принял статус нейтрального, неблокового и безъядерного государства.

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Россия выразила готовность поддерживать любые посреднические инициативы, направленные на организацию переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — подчеркнул представитель Кремля. Его слова передает РИА Новости. Ранее Москва выразила готовность к ведению переговоров с Киевом о прекращении огня на условиях, которые были определены президентом России Владимиром Путиным в ходе его июньской речи перед руководством МИДа в столице. Об этом сообщил сам Путин в ходе пресс-подхода после завершения саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане. В июне глава РФ объявил, что Россия прекратит боевые действия, когда Украина осуществит вывод своих войск из недавно присоединенных к РФ территорий: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Путин потребовал, чтобы Киев официально отказался от планов присоединения к НАТО и принял статус нейтрального, неблокового и безъядерного государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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