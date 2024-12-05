Песков заявил о готовности России принять посреднические усилия по Украине

Россия выразила готовность поддерживать любые посреднические инициативы, направленные на организацию переговоров по ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — подчеркнул представитель Кремля. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Москва выразила готовность к ведению переговоров с Киевом о прекращении огня на условиях, которые были определены президентом России Владимиром Путиным в ходе его июньской речи перед руководством МИДа в столице. Об этом сообщил сам Путин в ходе пресс-подхода после завершения саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане.
В июне глава РФ объявил, что Россия прекратит боевые действия, когда Украина осуществит вывод своих войск из недавно присоединенных к РФ территорий: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Путин потребовал, чтобы Киев официально отказался от планов присоединения к НАТО и принял статус нейтрального, неблокового и безъядерного государства.
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