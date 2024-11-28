Путин назвал условия для переговоров с Украиной

Москва готова к переговорам с Киевом по прекращению огня при тех условиях, которые президент РФ Владимир Путин озвучил в июне на выступлении перед руководством МИДа в Москве. Тогда он заявил, что Украина должна вывести свои войска с новых регионов РФ и отказаться от вступления в НАТО.
«Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые ранее были изложены в выступлении перед руководством МИДа в июне этого года в Москве. Ничего не поменялось», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам саммита ОДКБ. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В июне Путин заявил, что Россия прекратит огонь, как только Украина выведет войска из новых регионов РФ: Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Помимо этого, Киев должен официально отказаться от вступления в Североатлантический альянс и приобрести нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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