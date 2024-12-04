В многофункциональном центре Челябинска впервые в России 5 декабря запустили обслуживание по биометрии. Получать госуслуги без паспорта теперь можно в МФЦ по улице Труда, передает корреспондент URA.RU с места запуска системы.
«Наш регион стал первым в стране, где в работе МФЦ будет применяться биометрическая система. В ближайшие дни этот сервис станет доступным в двух окнах. По результатам пилотного тестирования будет принято решение о масштабировании проекта и на другие отделения МФЦ в регионе», — сообщил вице-губернатор Александр Козлов.
Прием жителей по единой биометрической системе будут проводить на улице Труда, 164. Для подтверждения личности необходимо будет посмотреть в камеру у терминала обслуживания. Однако способ получения услуги по паспорту также останется доступным.
Зарегистрироваться в биометрической системе можно в 12 тысячах банках страны. Сроки действия биометрии отображаются на портале Госуслуг, там же есть функция удаления и отзыва согласия на обработку.
«По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны. Важно, что использование биометрии добровольно и является дополнением к уже существующим способам обслуживания. В результате человек сам выбирает, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с применением биометрии», — заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
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