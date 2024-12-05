Путин и Лукашенко договорились о встрече: что обсудят

Путин и Лукашенко проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства
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Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Минске 6 декабря
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Минске 6 декабря Фото:

В Минске 6 декабря пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором встретятся президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«6 декабря в Минске состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко», — говорится в сообщении ведомства. Текст пресс-релиза опубликован на официальном сайте Кремля.

Будет уделено особое внимание усилению оборонительного сотрудничества между Россией и Белоруссией. На заседании также обсудят ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия между странами.

В рамках мероприятия планируется принятие ряда конкретных решений, например, по формированию объединенного рынка электрической энергии, противодействию незаконному импорту товаров, введению единых правил по защите прав потребителей и установлению комфортных тарифов на услуги связи. Отмечается, что заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства.

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В Минске 6 декабря пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором встретятся президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «6 декабря в Минске состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко», — говорится в сообщении ведомства. Текст пресс-релиза опубликован на официальном сайте Кремля. Будет уделено особое внимание усилению оборонительного сотрудничества между Россией и Белоруссией. На заседании также обсудят ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия между странами. В рамках мероприятия планируется принятие ряда конкретных решений, например, по формированию объединенного рынка электрической энергии, противодействию незаконному импорту товаров, введению единых правил по защите прав потребителей и установлению комфортных тарифов на услуги связи. Отмечается, что заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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