Путин и Лукашенко договорились о встрече: что обсудят

В Минске 6 декабря пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором встретятся президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«6 декабря в Минске состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко», — говорится в сообщении ведомства. Текст пресс-релиза опубликован на официальном сайте Кремля.
Будет уделено особое внимание усилению оборонительного сотрудничества между Россией и Белоруссией. На заседании также обсудят ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия между странами.
В рамках мероприятия планируется принятие ряда конкретных решений, например, по формированию объединенного рынка электрической энергии, противодействию незаконному импорту товаров, введению единых правил по защите прав потребителей и установлению комфортных тарифов на услуги связи. Отмечается, что заседание приурочено к 25-летию договора о создании Союзного государства.
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