День волонтера 5 декабря: история, традиции, идеи для поздравлений

5 декабря в России и по всему миру отмечают День волонтера — праздник тех, кто готов всегда прийти на помощь. В 2024 году он выпадает на четверг. Как возник этот праздник, традиции, интересные факты о профессии, идеи для поздравлений — в материале URA.RU.
История Дня волонтера
День волонтера отмечается ежегодно 5 декабря. Его учредила Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году. Решение приняли после того, как многие страны начали активно развивать программы добровольческой помощи. Дата 5 декабря была выбрана не случайно: именно в этот день в 1984 году состоялась первая конференция Международного движения за мир и взаимопонимание, где обсуждали вопросы участия граждан в общественной жизни через волонтерскую деятельность.
История волонтерского движения в России
У волонтерства в России глубокие корни. Еще в дореволюционной России существовали различные формы социальной поддержки и взаимопомощи. Земские врачи, например, оказывали бесплатную медицинскую помощь крестьянам, а дворяне создавали благотворительные фонды для поддержки нуждающихся.
После революции 1917 года волонтерство заиграло по-новому: во время гражданской войны и разрухи многие люди добровольно помогали восстанавливать страну. В советское время волонтерство было связано с комсомолом и пионерской организацией. Молодежь участвовала в строительстве объектов народного хозяйства, уборке урожая, охране общественного порядка.
Кто такие волонтеры и чем они занимаются
Волонтеры — это люди, которые добровольно и бесплатно участвуют в общественно полезной деятельности. Их цель — помогать другим без ожидания материальной выгоды. Они могут заниматься самыми разными видами деятельности: от ухода за больными до организации культурных мероприятий
Вот некоторые из задач:
- Помощь детям: работа в детских домах, организация досуга для детей из неблагополучных семей, обучение детей разным навыкам.
- Забота о пожилых: посещения домов престарелых, помощь в быту, общение с одинокими людьми.
- Экологические проекты: участие в уборке территорий, посадка деревьев, защита природы.
- Культурные инициативы: организация выставок, концертов, фестивалей, проведение экскурсий.
- Медицинская помощь: поддержка медицинских учреждений, распространение информации о здоровом образе жизни.
- Благотворительность: сбор средств на лечение больных, поддержка малоимущих семей, помощь пострадавшим от стихийных бедствий.
Волонтерские организации в России
Сейчас в России действуют десятки крупных волонтерских проектов. Среди них:
- Добровольцы России: Общероссийский портал, объединяющий волонтёров со всей страны.
- Русский Красный Крест: оказывает гуманитарную помощь, проводит образовательные программы.
- ЭкоВолонтеры: охраняют природу, очищают реки и леса, пропагандируют соответствующий образ жизни.
Другие известные волонтерские организации России:
- Российское движение школьников (РДШ):
- Создано Министерством образования и науки РФ. Объединяет школьников, участвующих в различных волонтерских проектах, связанных с культурой, спортом, наукой и другими областями.
- Российский Красный Крест:
- Одна из старейших и крупнейших волонтерских организаций в стране. Занимается гуманитарной помощью, обучением первой медицинской помощи, а также поддерживает уязвимые группы населения.
- Добро.РФ:
- Платформа для объединения волонтёров и поиска актуальных проектов. Можно найти информацию о ближайших событиях, зарегистрироваться в качестве волонтера и узнать о возможностях участия в различных инициативах.
- Волонтеры-медики:
- Организация, объединяющая студентов медицинских вузов и специалистов здравоохранения. Участвуют в проведении медицинских осмотров, распространении информации о здоровье, а также оказывают помощь в медицинских учреждениях.
- Лиза Алерт:
- Добровольная поисково-спасательная команда, специализирующаяся на поиске пропавших людей. Работает совместно с правоохранительными органами и использует современные технологии для поиска пропавших.
- ЭКА:
- Экологическое движение, защищающее природу и повышающее экологическую грамотность населения. Реализует проекты по посадке деревьев, уборке мусора, проведению эко-акций и других мероприятий.
- Детские деревни SOS:
- Международная организация, работающая в России. Предоставляет уход и заботу детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Волонтеры помогают в воспитании детей, обучении и создании комфортной среды для проживания.
Факты о профессии или празднике
- Слово «волонтер» произошло от французского «volontaire», что означает «доброволец». Оно появилось в XVIII веке и сначала использовалось для обозначения солдат-добровольцев.
- В России первое упоминание о волонтерах относится к XIX веку, когда дворяне и интеллигенция начали участвовать в благотворительных проектах.
- По данным ООН, в мире сейчас насчитывается около 900 миллионов волонтеров. Это почти каждая седьмая часть населения планеты.
Идеи поздравлений с Днем волонтера
«Приветствую! Хочу поздравить тебя с Днем волонтера! То, что ты делаешь, действительно важно и ценно. Твоя бескорыстная помощь вдохновляет и показывает, что в мире есть еще много добра. Пусть твоя энергия никогда не иссякает!»
«Привет! В этот замечательный день хочу сказать тебе большое спасибо за твою доброту и щедрость души. Ты помогаешь там, где это нужнее всего, и делаешь это с открытым сердцем. С Днем волонтера тебя, настоящий герой!».
«Здорово, что есть такие люди, как ты! Твоя работа волонтера — это не просто помощь, это настоящее волшебство. Ты даришь надежду и поддержку тем, кто в этом нуждается. С Днем волонтера! Пусть тебе всегда сопутствует удача и благодарность!».
«Приветствую! Сегодня твой день — День волонтера! Хочу поблагодарить тебя за твой вклад, за твою отзывчивость и за то, что ты делаешь мир чуточку светлее. Ты — пример для подражания! С праздником!».
«Привет! Хочу поздравить тебя с Днем волонтера и сказать, что ты делаешь невероятно важную работу. Твоя помощь бесценна, а твоя доброта заразительна. Спасибо тебе за все! С праздником!»
«Твоя работа волонтера — это настоящий подвиг. Ты отдаешь частичку себя, чтобы сделать чью-то жизнь лучше. С Днем волонтера тебя! Пусть у тебя всегда будет много сил и вдохновения для твоих добрых дел»
«Приветствую! В этот замечательный день хочу пожелать тебе всего самого лучшего! Твоя волонтерская деятельность — это пример того, как можно изменить мир к лучшему. Спасибо тебе за твою доброту и отзывчивость! С Днем волонтера!»
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