На трассе возле поселка Садовый (Свердловская область) 31-летний водитель «Газели» на полной скорости влетел в припаркованную фуру. В результате аварии погиб 17-летний подросток, остальные не пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель грузового фургона, двигаясь в сторону поселка Садовый, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего допустил боковое столкновение со стоящим на обочине грузовиком», — следует из сообщения. В момент столкновения подросток сидел на пассажирском месте фургона.
По словам водителя «Газели», он ехал на работу и взял с собой в помощь соседа, а во время движения ему стало плохо, из-за чего и потерял контроль. Экспресс-тест показал, что мужчина был трезв. На данный момент сотрудники ГАИ проводят проверку.
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