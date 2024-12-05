«Газель» на огромной скорости влетела в фуру под Екатеринбургом, погиб подросток. Фото

На трассе под Екатеринбургом «Газель» влетела в фуру, погиб 17-летний подросток
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На месте ДТП организована проверка (архивное фото) Фото:

На трассе возле поселка Садовый (Свердловская область) 31-летний водитель «Газели» на полной скорости влетел в припаркованную фуру. В результате аварии погиб 17-летний подросток, остальные не пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель грузового фургона, двигаясь в сторону поселка Садовый, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего допустил боковое столкновение со стоящим на обочине грузовиком», — следует из сообщения. В момент столкновения подросток сидел на пассажирском месте фургона.

По словам водителя «Газели», он ехал на работу и взял с собой в помощь соседа, а во время движения ему стало плохо, из-за чего и потерял контроль. Экспресс-тест показал, что мужчина был трезв. На данный момент сотрудники ГАИ проводят проверку.

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На трассе возле поселка Садовый (Свердловская область) 31-летний водитель «Газели» на полной скорости влетел в припаркованную фуру. В результате аварии погиб 17-летний подросток, остальные не пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузового фургона, двигаясь в сторону поселка Садовый, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего допустил боковое столкновение со стоящим на обочине грузовиком», — следует из сообщения. В момент столкновения подросток сидел на пассажирском месте фургона. По словам водителя «Газели», он ехал на работу и взял с собой в помощь соседа, а во время движения ему стало плохо, из-за чего и потерял контроль. Экспресс-тест показал, что мужчина был трезв. На данный момент сотрудники ГАИ проводят проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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