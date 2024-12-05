«Газель» на огромной скорости влетела в фуру под Екатеринбургом, погиб подросток. Фото

На трассе под Екатеринбургом «Газель» влетела в фуру, погиб 17-летний подросток

05 декабря 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

На месте ДТП организована проверка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе возле поселка Садовый (Свердловская область) 31-летний водитель «Газели» на полной скорости влетел в припаркованную фуру. В результате аварии погиб 17-летний подросток, остальные не пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузового фургона, двигаясь в сторону поселка Садовый, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего допустил боковое столкновение со стоящим на обочине грузовиком», — следует из сообщения. В момент столкновения подросток сидел на пассажирском месте фургона. По словам водителя «Газели», он ехал на работу и взял с собой в помощь соседа, а во время движения ему стало плохо, из-за чего и потерял контроль. Экспресс-тест показал, что мужчина был трезв. На данный момент сотрудники ГАИ проводят проверку. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе возле поселка Садовый (Свердловская область) 31-летний водитель «Газели» на полной скорости влетел в припаркованную фуру. В результате аварии погиб 17-летний подросток, остальные не пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузового фургона, двигаясь в сторону поселка Садовый, не обеспечил постоянный контроль за движением, вследствие чего допустил боковое столкновение со стоящим на обочине грузовиком», — следует из сообщения. В момент столкновения подросток сидел на пассажирском месте фургона. По словам водителя «Газели», он ехал на работу и взял с собой в помощь соседа, а во время движения ему стало плохо, из-за чего и потерял контроль. Экспресс-тест показал, что мужчина был трезв. На данный момент сотрудники ГАИ проводят проверку.