Минобороны РФ сообщило о новых ударах по военным аэродромам ВСУ

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ВС РФ нанесли поражение военным объектам и живой силе ВСУ в 147 районах
ВС РФ нанесли поражение военным объектам и живой силе ВСУ в 147 районах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар с помощью авиации, артиллерии, ракет и БПЛА по аэродромам ВСУ, военным энергетическим объектам, а также по цеху производства дронов самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Там добавили, что также были поражены бойцы ВСУ. Всего под удар попали 147 районов.

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ВС РФ нанесли удар с помощью авиации, артиллерии, ракет и БПЛА по аэродромам ВСУ, военным энергетическим объектам, а также по цеху производства дронов самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Там добавили, что также были поражены бойцы ВСУ. Всего под удар попали 147 районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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