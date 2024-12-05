Минобороны РФ сообщило о новых ударах по военным аэродромам ВСУ

ВС РФ нанесли удар с помощью авиации, артиллерии, ракет и БПЛА по аэродромам ВСУ, военным энергетическим объектам, а также по цеху производства дронов самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны России. Там добавили, что также были поражены бойцы ВСУ. Всего под удар попали 147 районов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.