Нардеп Разумков: Украина готовит почву для мобилизации женщин

Украинское правительство сделало шаг к тому, чтобы в армию мобилизовывали женщин без медицинского образования. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Разумков.
По заявлению нардепа, принят в первом чтении законопроект, согласно которому женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически встают на военный учет. Причем мобилизовать женщин могут, даже если они не медики.
«Вы [депутаты] сделали первый шаг к мобилизации женщин. <...> И я очень сомневаюсь, что до следующего слушания вам хватить совести убрать эту норму», — цитирует Разумкова «Страна.ua». Сейчас военная служба для женщин даже в условиях военного положения остается добровольной.
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