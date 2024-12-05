Нардеп Разумков: Украина готовит почву для мобилизации женщин

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Ряды ВСУ могут массово пополнить женщины после нового закона
Ряды ВСУ могут массово пополнить женщины после нового закона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское правительство сделало шаг к тому, чтобы в армию мобилизовывали женщин без медицинского образования. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Разумков. 

По заявлению нардепа, принят в первом чтении законопроект, согласно которому женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически встают на военный учет. Причем мобилизовать женщин могут, даже если они не медики. 

«Вы [депутаты] сделали первый шаг к мобилизации женщин. <...> И я очень сомневаюсь, что до следующего слушания вам хватить совести убрать эту норму», — цитирует Разумкова «Страна.ua». Сейчас военная служба для женщин даже в условиях военного положения остается добровольной.

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Украинское правительство сделало шаг к тому, чтобы в армию мобилизовывали женщин без медицинского образования. Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Разумков.  По заявлению нардепа, принят в первом чтении законопроект, согласно которому женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически встают на военный учет. Причем мобилизовать женщин могут, даже если они не медики.  «Вы [депутаты] сделали первый шаг к мобилизации женщин. <...> И я очень сомневаюсь, что до следующего слушания вам хватить совести убрать эту норму», — цитирует Разумкова «Страна.ua». Сейчас военная служба для женщин даже в условиях военного положения остается добровольной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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