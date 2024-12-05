Ученик свердловской школы совершил суицид и оставил записку

05 декабря 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Родители других учеников обратились в «Народный фронт» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Дегтярске (Свердловская область) в конце ноября ученик одной из школ совершил самоубийство, оставив предсмертную записку. Это встревожило родителей других детей, что заставило их обратиться в «Народный фронт». Об этом сообщил руководитель свердловского отделения движения Вадим Савин в своем telegram-канале. «По словам обратившихся, в 20-х числах ноября ученик одной из школ совершил самоубийство», — следует из поста. Савин отметил, что, по одной из версий, о своих проблемах со сверстниками мальчик рассказал в предсмертной записке. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дегтярске (Свердловская область) в конце ноября ученик одной из школ совершил самоубийство, оставив предсмертную записку. Это встревожило родителей других детей, что заставило их обратиться в «Народный фронт». Об этом сообщил руководитель свердловского отделения движения Вадим Савин в своем telegram-канале. «По словам обратившихся, в 20-х числах ноября ученик одной из школ совершил самоубийство», — следует из поста. Савин отметил, что, по одной из версий, о своих проблемах со сверстниками мальчик рассказал в предсмертной записке. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.