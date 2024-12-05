Ученик свердловской школы совершил суицид и оставил записку

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
Родители других учеников обратились в «Народный фронт» Фото:

В Дегтярске (Свердловская область) в конце ноября ученик одной из школ совершил самоубийство, оставив предсмертную записку. Это встревожило родителей других детей, что заставило их обратиться в «Народный фронт». Об этом сообщил руководитель свердловского отделения движения Вадим Савин в своем telegram-канале.

«По словам обратившихся, в 20-х числах ноября ученик одной из школ совершил самоубийство», — следует из поста. Савин отметил, что, по одной из версий, о своих проблемах со сверстниками мальчик рассказал в предсмертной записке.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Дегтярске (Свердловская область) в конце ноября ученик одной из школ совершил самоубийство, оставив предсмертную записку. Это встревожило родителей других детей, что заставило их обратиться в «Народный фронт». Об этом сообщил руководитель свердловского отделения движения Вадим Савин в своем telegram-канале. «По словам обратившихся, в 20-х числах ноября ученик одной из школ совершил самоубийство», — следует из поста. Савин отметил, что, по одной из версий, о своих проблемах со сверстниками мальчик рассказал в предсмертной записке. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР. В ведомстве воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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