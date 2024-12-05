В Березниках при неизвестных обстоятельствах погиб машинист дорожной машины

Погибший обнаружен за рулем автомобиля
В Березниках машинист комбинированной дорожной машины найден мертвым в кабине. Трагическая гибель произошла 2 декабря
«Несчастный случай произошел 2 декабря в Березниках с машинистом комбинированной дорожной машины, который работал МБУ „Спецавтохозяйство г. Березники“. Его тело без признаков жизни обнаружено в кабине автомобиля», — рассказали в Госинспекции труда.
Сейчас сформирована специальная комиссия, которая займется расследованием причин смерти работника. Если будет установлена чья-либо вина, то материалы будут переданы в правоохранительные органы.
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