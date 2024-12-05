Полицейский Петербурга переломал ноги, задерживая лихача на Volvo

Полицейские Петербурга в Приморском районе с применением оружия задержали мужчину, устроившего опасную езду на Volvo. Во время задержания лихач проехал на своей иномарке по ногам одного из сотрудников. Эти кадры опубликовал telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«5 декабря по Камышовой улице сотрудники ГАИ пытались остановить автомобиль Volvo, водитель которого требования об остановке не выполнил. Полицейскими было организованно преследование. Пытаясь скрыться, нарушитель создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — сообщает telegram-канал ведомства и показывает кадры, как лихач травмирует одного из полицейских.
Для остановки водителя Volvo полицейские применили табельное оружия по колесам. Водитель покинул салон и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. За рулем иномарки находился 44-летний петербуржец с признаками опьянения, который ране был лишен водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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