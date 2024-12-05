05 декабря 2024

Полицейский Петербурга переломал ноги, задерживая лихача на Volvo

В Петербурге сотрудник ГАИ переломал ноги при задержании нарушителя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица для дальнобойщиков. Курган, полиция, дпс, гаи
Сотруднику пришлось применить табельное оружие Фото:

Полицейские Петербурга в Приморском районе с применением оружия задержали мужчину, устроившего опасную езду на Volvo. Во время задержания лихач проехал на своей иномарке по ногам одного из сотрудников. Эти кадры опубликовал telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«5 декабря по Камышовой улице сотрудники ГАИ пытались остановить автомобиль Volvo, водитель которого требования об остановке не выполнил. Полицейскими было организованно преследование. Пытаясь скрыться, нарушитель создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — сообщает telegram-канал ведомства и показывает кадры, как лихач травмирует одного из полицейских.

Для остановки водителя Volvo полицейские применили табельное оружия по колесам. Водитель покинул салон и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. За рулем иномарки находился 44-летний петербуржец с признаками опьянения, который ране был лишен водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские Петербурга в Приморском районе с применением оружия задержали мужчину, устроившего опасную езду на Volvo. Во время задержания лихач проехал на своей иномарке по ногам одного из сотрудников. Эти кадры опубликовал telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «5 декабря по Камышовой улице сотрудники ГАИ пытались остановить автомобиль Volvo, водитель которого требования об остановке не выполнил. Полицейскими было организованно преследование. Пытаясь скрыться, нарушитель создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — сообщает telegram-канал ведомства и показывает кадры, как лихач травмирует одного из полицейских. Для остановки водителя Volvo полицейские применили табельное оружия по колесам. Водитель покинул салон и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. За рулем иномарки находился 44-летний петербуржец с признаками опьянения, который ране был лишен водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...