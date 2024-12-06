Сохраняется ли в США угроза цунами: в Калифорнии ввели чрезвычайное положение

Губернатор Калифорнии ввел режим чрезвычайного положения из-за землетрясения
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Власти Калифорнии ввели чрезвычайное положение из-за землетрясения
Власти Калифорнии ввели чрезвычайное положение из-за землетрясения Фото:

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате в связи с землетрясением. Это решение было принято для мобилизации ресурсов, необходимых для устранения последствий стихийного бедствия.

В сообщении, опубликованном в соцсети X, Ньюсом подчеркнул, что чрезвычайные мероприятия будут направлены на мобилизацию дополнительных ресурсов для устранения последствий природной катастрофы. Он также уточнил, что власти делают все возможное для обеспечения безопасности жителей и их информирования о необходимых мерах предосторожности.

Помимо этого, губернатор подтвердил отмену ранее объявленной угрозы цунами, что стало возможным после тщательной оценки ситуации специалистами. Власти Калифорнии продолжают тесно сотрудничать с экстренными службами для мониторинга и контроля ситуации в районах, наиболее пострадавших от землетрясения.

Ранее в четверг, 5 декабря, стало известно о землетрясении магнитудой семь баллов, которое произошло у берегов северной Калифорнии. После этого в штате было объявлено предупреждение о цунами, пишет RT. Согласно данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в Атлантическом океане, на расстоянии около 100 километров юго-западнее города Ферндейл. Глубина очага составила приблизительно 10 километров. Также было зарегистрировано последующее афтершоковое событие магнитудой 5,8 на территории материковой части штата. Информация о жертвах или значительных разрушениях не поступала.

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении режима чрезвычайного положения в штате в связи с землетрясением. Это решение было принято для мобилизации ресурсов, необходимых для устранения последствий стихийного бедствия. В сообщении, опубликованном в соцсети X, Ньюсом подчеркнул, что чрезвычайные мероприятия будут направлены на мобилизацию дополнительных ресурсов для устранения последствий природной катастрофы. Он также уточнил, что власти делают все возможное для обеспечения безопасности жителей и их информирования о необходимых мерах предосторожности. Помимо этого, губернатор подтвердил отмену ранее объявленной угрозы цунами, что стало возможным после тщательной оценки ситуации специалистами. Власти Калифорнии продолжают тесно сотрудничать с экстренными службами для мониторинга и контроля ситуации в районах, наиболее пострадавших от землетрясения. Ранее в четверг, 5 декабря, стало известно о землетрясении магнитудой семь баллов, которое произошло у берегов северной Калифорнии. После этого в штате было объявлено предупреждение о цунами, пишет RT. Согласно данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в Атлантическом океане, на расстоянии около 100 километров юго-западнее города Ферндейл. Глубина очага составила приблизительно 10 километров. Также было зарегистрировано последующее афтершоковое событие магнитудой 5,8 на территории материковой части штата. Информация о жертвах или значительных разрушениях не поступала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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